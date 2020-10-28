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فن

العائلة.. هبة مجدي تنشر صورًا رفقة زوجها ويحيى الفخراني

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 04:23 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
شاركت الفنانة هبة مجدي، جمهورها، بصور جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت فيها رفقة الفنان يحيى الفخراني، وزوجها، خلال أحد اللقاءات.

وعلقت هبة مجدي على الصور: "العائلة".

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وتفاعل الجمهور على الصور وكانت تعليقاتهم ما بين: "الاستاذ يحيي الفخرانى راجل محترم طول عمره وكل أعماله الفنية ذات رسالة وقصة.. الفنان يحيي الفخرانى ربنا يطول فى عمرك.. احلى عيلة والله".

وشاركت هبة مجدى مؤخرا في بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري ، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، وإدوارد، ونهال عنبر. 

المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.

يذكر أن محمد محسن أعاد توزيع النشيد المصري السابق "اسلمي يا مصر"، الذى عرف بهذا الاسم، وكان هو النشيد الرسمي للبلاد في الفترة من 1923 حتى 1936.

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Family ❤️

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