سفارة مصر بأديس أبابا تتابع وضع المصريين المتواجدين بمطار العاصمة الإثيوبية

أعلنت سفارة مصر في أديس أبابا أنه فور علمها بالواقعة ذات الصلة بالمواطنين المصريين المتواجدين بمطار بولى الدولى بالعاصمة الإثيوبية توجه طاقم دبلوماسي وإداري، يضم القنصل المصري وسكرتير أول السفارة، إلى المطار حيث قاموا بالتواصل مع المواطنين المصريين المتواجدين وكذلك سلطات الهجرة الإثيوبية للوقوف على حقيقة الوضع، والاطمئنان إزاء عدم وجود أية إساءة في المعاملة، حيث تم التأكد من عدم وجود تجاوزات.





وذكرت السفارة - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم الخميس - إنه تم التواصل مع كل من وزارة الخارجية الإثيوبية، ومكتب الخطوط الجوية الإثيوبية في القاهرة، لاستجلاء حقيقة الأمر.





وأوضحت أن اتصالات السفارة مع السلطات الإثيوبية تشير حتى الان إلى أن المواطنين المصريين قد قدموا إلى إثيوبيا بغرض البقاء لمدة 14 يوما في إثيوبيا ثم التوجه إلى دولة الكويت، وليس بغرض السياحة وفقا للتاشيرات التي حصلوا عليها من القاهرة، وأن عددا من هؤلاء المواطنين قد خالف تعليمات الحجر الصحي المتبعة في إثيوبيا في ظل جائحة فيروس كورونا.





وأكدت السفارة على قيامها حاليا بالعمل على ضمان حقوق هؤلاء المواطنين ومعاملتهم بشكل لائق، مضيفة أن هذا لا ينفي حق الدولة المضيفة في اتخاذ ما تراه من إجراءات في حالة مخالفة التعليمات الخاصة بالافصاح عن حقيقة الغرض من الدخول للبلاد أو الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول المختلفة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.





وأهابت السفارة بكل المواطنين الالتزام بالهدوء وضبط النفس ضمانا للعمل على ايجاد الحلول الممكنة.



