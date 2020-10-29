اخبار الفن| الفيلم المصري ستاشر يحصد السعفة الذهبية بمهرجان كان.. وهكذا سخر محمد أنور من فستان رانيا يوسف

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها.









شر الفنان ظافر العابدين صوره جديده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.





وظهر فى الصوره البوستر الرسمى الدعائي لفيلمه الجديد " خط دم" برفقة الفنانة نيللى كريم.





واعلن عن موعد عرض الفيلم قائلا:" البوستر الرسمي لفيلم ‫#خط_دم‬، شاهدوه بداية من الليلة على منصة شاهد VIP".





يجتمع كل من ظافر ونيللي مجددًا في "خط دم"، بعد لقائهما معًا في بطولة مسلسل "تحت السيطرة"، ليلعبا هذه المرة دورا الزوجين "نادر" و"لميا"، والدا صبيين توأمين.













يحتفل العالم الاسلامي اليوم بالمولد النبوي الشريف وحرص عدد من النجوم على تقديم التهاني بالمناسبة ومن بينهم أصالة ,محمد هنيدي, نانسي عجرم, نوال الزغبي, راغب علامة, هيفاء وهبي وفى التقرير التالى نرصد لكم ابرز احتفالات الفنانين





اصالة





كتبت اصلة تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر وقالت من خلالها :" اللهمّ صلّ على سيّدنا مُحمّد وعلى آل سيّدنا مُحمّد كما صلّيت على سيّدنا إبراهيم وعلى آل سيّدنا إبراهيم ,, كلّ عام والأُمّة الإسلاميّه بخير وتقدّم وتسامح وسموّ #الاسلام"





محمد هنيدى





نشر صورة له بجانب المسجد النبوى وعلق قائلا :" يا حبيبى يا رسول الله"









سخر الفنان محمد أنور من الفستان الذي ارتدته الفنانة رانيا يوسف الذي ظهرت به عار من البطن خلال حضورها فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.









نشر محمد أنور صورة إلى جوار صورة رانيا وهو يرتدي ملابس ممزقة تظهر بطنه خلالها في أحد العروض السابقة لمسرح مصر وكتب قائلًا "نفس الشيء لكنكم تحبون رانيا يوسف" في إشارة إلى فساتينها الجريئة التي ظهرت بها في مهرجان الجونة السينمائي الدولي".









يذكر أن مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر أكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.









في إنجاز تاريخى غير مسبوق فاز الفيلم المصري القصير ستاشر بالسعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ 73





الفيلم يشارك فى مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة بحضور مخرجه.





فيلم "ستاشر" ثانى أفلام المخرج سامح علاء وهو مخرج شارك من قبل فى مهرجان تورنتو عام 2017 بفيلم "خمستاشر" وعرض فى مهرجان زاوية وحصل على عدة جوائز منها أفضل فيلم وأفضل مخرج.



