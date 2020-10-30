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أصل الحكاية

السفر إلى الهدوء.. العيش وسط الطبيعة في جزر القمر

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:38 ص
جزر القمر
جزر القمر
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أمينة الدسوقى

تقع فى المحيط الهندي، وجهة سياحية مميزة هى جزر القمر ، المنتشرة قبالة سواحل إفريقيا فإذا كنت ترغب في التخلي عن حياتك الروتينية و تريد أن يمضي الوقت مع السكان المحليين ، فاحجز رحلتك إلى جزر القمر.

ترقى إلى مستوى جزر القمر إلي الجنة حيث الموز وأشجار النخيل ، ورائحة القرنفل على الهواء ، والثقافة التقليدية إلى حد ما، بمعنى أنه لا يوجد كحول واللباس محتشم.

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توفر جزر القمر لك التنزه في الغابات المطيرة ، وخفافيش الفاكهة العملاقة ، والبراكين ، ولكن لا تتوقع أن يكون التنقل في جزر القمر أمرًا سهلًا.

موهيلي هي أصغر جزر القمر وأكثرها روعة. عندما يتحدث الناس عن رغبتهم في التغيير ، فهذا هو المكان. يوجد عدد قليل جدًا من السكان على الجزيرة وبفضل هذا ستجد نفسك عالق قليلًا في الماضي. ستجد الحديقة الوطنية الوحيدة في البلاد Parc Marin de Mohéli.

سوف يرغب عشاق الطبيعة في التحقق من الجزر الصخرية الصخرية المنتشرة في الجزيرة. يسميها السكان المحليون موالي أو مويلي وهي مكان رائع لمشاهدة الحياة البحرية مثل السلاحف البحرية والحيتان والدلافين.

هناك الكثير من الجمال البكر هنا لدرجة أن الزوار لا يمانعون عادة في عدم وجود وسائل الراحة الحديثة. يعتبر الكثيرون موهيلي أهم ما يميز جزر القمر.

أكبر مدينة في موهيلي هي فومبوني ، وهي مكان صغير هادئ ومتواضع. هناك شارع رئيسي مجهول عبر المدينة وسوق ورصيف ومراكب صغيرة تستحق الزيارة.

يميل السكان المحليون هنا إلى أن يكونوا أكثر تحفظًا من جيرانهم في أنجوان والقمر الكبرى ، لكنهم سيرحبون بك بكل تأكيد. إنه مكان رائع لمشاهدة السكان المحليين والتعرف على شكل الحياة في موهيلي.

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