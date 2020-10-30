شاهد كيف أصبحت هامر معشوقة الملايين ..فيديو

كشفت شركة جنرال موتورز عن سيارة هامر الجديدة كليا ، والتي جاءت بتصميم ومواصفات أثارت إعجاب الملايين من محبي السيارات رباعية الدفع في العالم .



ومن أكثر ما يلفت النظر في السيارة الجديدة هي أنها أتت كسيارة بيك آب كبيرة مزودة بمقصورة تتسع لصفين من المقاعد ، ويمكن إزالة سقف هذه المقصورة لتتحول إلى مركبة مكشوفة مميزة لعشاق السفاري .



ووفقا للمعلومات المتوفرة فأن طول هيكل السيارة هي 5 امتار و50 سم تقريبا ، والمسافة بين محوري عجلاتها تبلغ 344 سم تقريبا



كما حصلت السيارة على تقنية جديدة تسمي سوبر كروز الجديدة التي يمكنها التحكم بحركة السيارة دون الاعتماد على السائق على الطرقات السريعة ، وعلى نظام تعليق هوائي خاص بإمكانه أن يرفع الهيكل عدم سم إضافية عن الأرض ، بالإضافة إلى نظام يسمح بحرمة العجلات بشكل جانبي ويسهل التنقل في الاماكن الضيقة .



وسنجد أن قوة السيارة تحتوي على 3 محركات كهربائية قادرة على توليد عزم يعادل 1000 حصان ، وتتمكن من التسارع إلى 0 إلى 100 كلم / ساعة في غضون 3 ثواني



