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سيارات

شاهد كيف أصبحت هامر معشوقة الملايين ..فيديو

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت شركة جنرال موتورز عن سيارة هامر الجديدة كليا ، والتي جاءت بتصميم ومواصفات أثارت إعجاب الملايين من محبي السيارات رباعية الدفع في العالم .

ومن أكثر ما يلفت النظر في السيارة الجديدة هي أنها أتت كسيارة بيك آب كبيرة مزودة بمقصورة تتسع لصفين من المقاعد ، ويمكن إزالة  سقف هذه المقصورة لتتحول إلى مركبة مكشوفة مميزة لعشاق السفاري .

ووفقا للمعلومات المتوفرة فأن طول هيكل السيارة هي 5 امتار و50 سم تقريبا ، والمسافة بين محوري عجلاتها تبلغ 344 سم تقريبا

كما حصلت السيارة على تقنية جديدة تسمي سوبر كروز الجديدة التي يمكنها التحكم بحركة السيارة دون الاعتماد على السائق على الطرقات السريعة ، وعلى نظام تعليق هوائي خاص بإمكانه أن يرفع الهيكل عدم سم إضافية عن الأرض ، بالإضافة إلى نظام يسمح بحرمة العجلات بشكل جانبي ويسهل التنقل في الاماكن الضيقة .

وسنجد أن قوة السيارة تحتوي على 3 محركات كهربائية قادرة على توليد عزم يعادل 1000 حصان ، وتتمكن من التسارع إلى 0 إلى 100 كلم / ساعة في غضون 3 ثواني

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