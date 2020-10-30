حراسة المرمى صداع في رأس الإسماعيلي.. وتكثيف المحاولات للحصول على عامر عامر

طلب المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادي الإسماعيلي، من لجنة التعاقدات بذل قصارى الجهد للحصول على توقيع عامر عامر حارس مرمى الانتاج الحربي، لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.





وتسعى لجنة التعاقدات بالنادي، التعاقد مع عامر خلال الساعات القليلة المقبلة، لإسعاد جماهير الدراويش.





وطالبت الجماهير بالتعاقد مع حارس مرمى بإمكانيات عالية، لحراسة عرين الفريق بداية من الموسم المقبل، وتمسكهم بالتعاقد مع عامر لانه صاحب خبرات وظهر بمستوى جيد مع فريق الإنتاج السنوات الماضية.





وتلقى عامر عامر العروض الشفهية، من بعض الوكلاء، قبل تعيين لجنة تعاقدات بالإسماعيلي التي تواصلت مع عامر ودخلت في مفاوضات جادة معه خلال الساعات القليلة الماضية.



