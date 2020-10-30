AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البرازيل: سنحصل على لقاح كورونا بحلول يونيو 2021

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قال أنطونيو بارا توريس، رئيس منظمة الصحة في البرازيل، يوم الخميس، إنه يتوقع حصول بلاده على لقاح ضد كورونا معتمد وجاهز للاستخدام في برنامج التطعيم الوطني بحلول شهر يونيو 2021.

وأضاف توريس في تصريح لوكالة "رويترز" أن هيئة "أنفيزا للرقابة الصحية" لم تقرر الحد الأدنى من الفعالية المطلوبة.

وأشار إلى أن الهيئة وافقت على لقاحات في الماضي بأقل من 50% من الفعالية.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 26106 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و513 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وحسب المعطيات الرسمية، بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البرازيل نحو 5.5 مليون شخص، وحصيلة الضحايا 158 ألفا و969 شخصا حتى يوم الخميس.

تجدر الإشارة إلى أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة ضحايا بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

كما تأتي في المركز الثالث عالميا من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة البرازيلية: حصيلة إصابات كورونا في البلاد تتجاوز الـ3.9 مليون حالة

البرازيل تسجل 35816 إصابة و1075 وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة

البرازيل: تسجيل 43 ألفا و718 إصابة جديدة بكورونا و874 حالة وفاة

البرازيل تسجل 36 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

البرازيل.. ارتفاع قياسي لإصابات ووفيات كورونا

الصحة البرازيلية: أكثر من ألف حالة وفاة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية

ترشيحاتنا

هل يجوز قراءة آية الكرسي بنية ختم الصلاة والأذكار ؟

الأهلي الخاسر الوحيد.. خالد بيومي يعلق على قرار الكاف بتأجيل مباريات أفريقيا

لتخفيف الضغط عن رمسيس| وزير النقل يكشف مصير قطارات "بحري وقبلي"

هل سماع سورة الكهف يغني عن قراءتها؟

واتساب يفاجئ مستخدميه بـ تحديثين طال انتظارهما.. اعرف إزاي تستخدمهم

المشكلة في 3 مناطق.. وزير النقل: تعويض قانوني لـ أصحاب العقارات على جانبي الدائري بعد الإزالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة ملكية: الخلاف بين الأميرين ويليام وهاري لن ينتهي إلا في هذه الحالة

جمبسوت فوق الركبة.. إليسا تحتفل بعيد ميلادها برفقة أصالة وحماقى

بين الإثارة والغرابة .. 10 إطلالات لنجمات أثرن الجدل باليوم السابع بمهرجان الجونة