البرازيل: سنحصل على لقاح كورونا بحلول يونيو 2021

قال أنطونيو بارا توريس، رئيس منظمة الصحة في البرازيل، يوم الخميس، إنه يتوقع حصول بلاده على لقاح ضد كورونا معتمد وجاهز للاستخدام في برنامج التطعيم الوطني بحلول شهر يونيو 2021.





وأضاف توريس في تصريح لوكالة "رويترز" أن هيئة "أنفيزا للرقابة الصحية" لم تقرر الحد الأدنى من الفعالية المطلوبة.





وأشار إلى أن الهيئة وافقت على لقاحات في الماضي بأقل من 50% من الفعالية.





وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 26106 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و513 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.





وحسب المعطيات الرسمية، بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البرازيل نحو 5.5 مليون شخص، وحصيلة الضحايا 158 ألفا و969 شخصا حتى يوم الخميس.





تجدر الإشارة إلى أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة ضحايا بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.



