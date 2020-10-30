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رياضة

براڤو ياخطيب .. تعليقات أهلاوية بنكهة بيبو

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 05:39 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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مجدي سلامة
عام يأتي وراءه عام آخر ويظل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أحد أساطير القلعة الحمراء على مدار التاريخ.

ويحتفل محمود الخطيب اليوم الجمعة ، بعيد ميلاده ال 66 كأحد أساطير كرة القدم وليس الأهلي فقط في التاريخ. 

ويستعرض صدى البلد في عيد ميلاده أبرز كلمات المعلقين من خلال السطور التالية :.

-" ياسلام يا خطيب الناس الناس الناس متتصوروش مشاعرها ايه مع كل كورة يلمسها محمود الخطيب.. " كلمات المعلق ميمي الشربيني في مباراة الأهلي والهلال  السوداني في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1987 دخول الخطيب كبديلًا في  الشوط الثانى وإحساس الجماهير أن بيبو بيودعهم دون سابق إنذار عن اعتزاله وانتفاضة الجماهير مع كل كرة يقوم بلمسها. 

- " وماشي مختار ويعدى مختار ويااه لو مشيت والخطيب جول جول التعادل للخطيب". كلمات أيضًا المعلق ميمي الشربيني في لقاء الأهلي وكوتوكو عام 1982 في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

- " برافو يا خطيب " كلمات أحد أساطير التعليق المصري علي الزيوار تجاه الأسطورة محمود الخطيب. 


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