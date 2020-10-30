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فن

رانيا يوسف ترد من خلال "صدى البلد" على انتقاد إطلالات الفنانات بمهرجان الجونة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:43 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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محمد نبيل - محمد نحلة
عبرت الفنانة رانيا يوسف عن سعادتها بإقامة الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي في ظل تلك الظروف الاستثنائية ووجود كورونا، لافتة في تصريحات لـ " صدى البلد"  ان تلك المغامرة تحسب للقائمين على المهرجان.

وردت رانيا يوسف على الانتقادات الموجهة للإطلالات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت ان المهرجان غير محصور في الإطلالات، لافتة إلي أن هناك برنامج أفلام رائع ومختار بعناية، وأشارت إلى أن هناك جهدا مبذولا أيضا من القائمين على المهرجان لكي يخرج الى النور، وأكدت ": يكفي انهم أقاموا في ظل الظروف المحيطة".

وتحدثت عن الجزء الثاني من مسلسل الانسة فرح المقرر عرضه قريبا، وقالت انها سعيدة بالعمل، وبذلت فيه مجهودا كبيرا هى وكل المشاركين بالعمل، وأكدت ان تصويره كان صعب في ظل وجود كورونا، ولكنهم كانوا ملتزمين بالاجراءات الاحترازية والتعقيمات، وارتداء الكمامات لكل من هم وراء الكاميرا، وتمنت أن ينال إعجاب الجمهور.

ويضع مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ 4 العديد من الإجراءات الإحترازية، حيث يتعاون مع وزارة الصحة في توفير كافة المستلزمات للوقاية من فيروس كورونا، وللحفاظ علي سلامة ضيوف المهرجان وذلك من خلال توفير المطهرات والكمامات في مناطق تواجد الضيوف، إضافة إلي التأكيد علي التباعد الإجتماعي بالأماكن المغلقة وقاعات السينما، حيث يضع المهرجان فاصل ورقي بين كل مقعد وأخر مع إلزام الحضور بارتداء الكمامة والكاشف الحرارة المتوفر على مداخل القاعات وأبواب الفنادق المستضيفة لنزلاء المهرجان.

كما يشهد محيط فعاليات المهرجان بالعديد من سيارات الإسعاف المجهزة للتعامل مع أي عارض صحي يتعرض له ضيف من ضيوف المهرجان.

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