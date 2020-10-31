سيوة بلد التمور والزيتون.. الواحة بها 550 ألف نخلة وتنتج افضل انواع التمور

ن واحة سيوة من أهم مناطق إنتاج التمور والزيتون فى مصر والذى يلقى اقبال كبير فى الأسواق . يعد محصولى التمور والزيتون من أهم المحاصيل الزراعية بواحة سيوة نظرا لأنهم مصدر دخل لغالبية أسر الواحة بالإضافة ا





ونظرا لأهمية هذين المحصولين كمصدر دخل لاهالى الواحة تقيم واحة سيوة احتفالية فى كل عام بعيد الحصاد والتى تحتفل به الواحة منذ 160 عاما، خلال الليالى القمرية من شهر أكتوبر سنويا وتقام حفلات الزواج والجلسات العرفية لانهاء الخصام بين قبائل الواحة خلال فترة الاحتفالات.









وتعد مشكلة تسويق المنتجات اهم المعوقات التي تواجه مزارعى الواحة فالتمور لا يتعدى شراءها من المزارع ال8 جنيهات للكيلو كما أن الزيتون يترواح ما بين ال6 إلى 8 جنيهات للكيلو وهى اسعار منخفضة لا تتناسب وجودة الزراعات بالواحة .





وعن جودة الزيتون السيوى يقول يوسف عبد الفتاح من اهالى الواحة ان واحة سيوة تتميز بأنواع الزيتون ذات الجودة العالية حيث زيتون ” البوطيقين، المراقى، الحامض، الشملالى، الإسباني، كورتينا، كورناكى، كوشه.





واضاف أن زيتون واحة سيوة يتميز بجودته العالية وتوجد مساحات كبيرة من مزارع الزيتون بالواحة حيث تتميز أراضى سيوة بجودتها العالية، مضيفا أن نسبة الزيت ترتفع فى بعض أصناف الزيتون فصنف المراقى هو أعلاهم في نسبة الزيت بنسبة تتراوح بين 14: 21 %، وصنف البوطيقين من 14: 19% .





ويقول محمد عمران جيرى عضو مجلس إدارة جمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية والحفاظ على البيئة واضاف ان واحة سيوة حسب تقرير مركز البحوث الزراعية بها ما يقرب من 550 ألف نخلة مزروعة فى 6810 أفدنة. بينما يوجد بمصر ما يقرب من 14 مليون نخلة .





واضاف ان هناك تعدد فى انواع التمور بالواحة فالمزارعين يتنافسون بينهم في إنتاج سلالات نحيل تتميز بالجود العالية مما يساهم فى تصديرها خارجيا .





واوضح أن من أهم أنواع البلح بسيوة الفريحى (التمر الجاف)، والذى يعرف فى الإسكندرية باسم (أغزال)، ويسمى فى سيوة (الكاك) ويستحوذ على نسبة 20% من إنتاج سيوة، أما بلح (الصعيدى) الذى تنتج منه الواحة ما يصل إلى 65% من جملة إنتاجها من البلح يسميه أهل سيوة (بتنين تاسوتنت)، وهناك (العزاوى) وإنتاجه يزيد على 15% قليلا.





ويأمل جيري إلى سرعة تدخل الدولة لحل مشكلة الصرف الزراعى الذى يهدد أشجار الواحة ويهدد المحصولين الرئيسين بها التمور والزيتون.





وعن أهم المهن بسيوة أكد جيري أن العمل في المزارع الخاصة بالزيتون والتمور من أهم المهن خاصة طالع النخيل والتى تحتاج إلى عدد كبير للعمل لتعدد مزارع النخيل واتساع مساحتها مضيفا أنه يتم الاستعانة بالعمالة من المحافظات الأخرى بالإضافة إلى العمل بمصانع التمور والتى تنتج انواع مختلفة من التمور بالمكسرات والشيكولاتة ومربى البلح والدبس او عسل البلح .





واضاف ان هناك بعض المهن المهددة بالاندثار خاصة العمل في تصنيع منتجات النخيل كالكراسي والاطباق والشنط لافتا أن عدم تحقيق مكاسب منها السبب الرئيسي في قلة العمالة بالإضافة إلى عدم وجود منافذ لتسويق المنتجات.



