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وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروعي القطار الكهربائي ومونوريل العاصمة الإدارية .. الوزير: القطار الكهربائي LRT شريان تنمية جديد فى المدن الجديدة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
طاقة النقل للقطار الكهربائى تبلغ 30 ألف راكب /ساعة/اتجاه بإجمالي 500 ألف راكب يوميا
النسبة الكلية للأعمال الإنشائية للمشروع 63 % من النسبة المستهدفة
الانتهاء من  47 % من أعمال الكبارى بالمشروع 

واصل الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل  جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات الخدمية التي تنفذها وزارة النقل حيث تفقد الوزير  معدلات تنفيذ مشروعي القطار الكهربائي LRT  (السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان) ومونوريل العاصمة الإدارية. 

 بدأت الجولة بمتابعة معدلات تنفيذ  محطات وانفاق  وجسر  القطار الكهربائي LRT بالإضافة إلى تقدم اعمال تنفيذ  الورشة الرئيسية ببدر والمقامة على مساحة 60 فدان  و حيث وصلت النسبة الكلية للأعمال الإنشائية للمشروع 63 % من النسبة المستهدفة، وتم الانتهاء من  47 % من أعمال الكبارى بالمشروع و 86% من أعمال الأنفاق، و35 % من أعمال جسور السكة وحوالى 63 % من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائى.
ووجه الوزير بضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع   وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديد فى قلب المدن الجديدة ،
وأوضح الوزير أن هذا الخط يمتد مساره  من محطة عدلي منصور التبادلية  موازيا لطريق الاسماعيلية الصحراوي لربط كافة مدن شرق القاهرة( السلام – العبور- المستقبل – الشروق – بدر) ثم يتفرع شمالا بعد مدينة بدر حتى العاشر وجنوبا حتى العاصمة الادارية ثم يمتد حتى المدينة الرياضية العالمية  بإجمالي طول 90كم  وإجمالي 16 محطة لافتًا إلى أن طاقة النقل للقطار الكهربائى تبلغ 30 الف راكب /ساعة/إتجاه بإجمالي 500 ألف راكب يوميا

بعدها توجه الوزير لتفقد  عدد من القطاعات بمسار تنفيذ أعمال مشروع مونوريل العاصمة  الإدارية، الذي يمتد بطول 56.5 كم ويبلغ عدد محطاته  22 محطة،  يتم تنفيذه على مرحلتين الأولى، تمتد من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة  مسجد المشير بطول حوالى 45 كم، والثانية تمتد من محطة مسجد المشير حتى محطة الإستاد بطول حوالى 11.5 كم  مضيفا أن أجمالي طول  مشروعي خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر يبلغ 98.5كم  بإجمالي 34 محطة ويتم تنفيذ المشروعين من خلال تحالف يضم شركات (بومبارديه – أوراسكوم – المقاولون العرب) .
وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروعي القطار الكهربائي ومونوريل العاصمة الإدارية .. الوزير: القطار الكهربائي LRT شريان تنمية جديد فى المدن الجديدة
وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروعي القطار الكهربائي ومونوريل العاصمة الإدارية .. الوزير: القطار الكهربائي LRT شريان تنمية جديد فى المدن الجديدة
وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروعي القطار الكهربائي ومونوريل العاصمة الإدارية .. الوزير: القطار الكهربائي LRT شريان تنمية جديد فى المدن الجديدة
وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروعي القطار الكهربائي ومونوريل العاصمة الإدارية .. الوزير: القطار الكهربائي LRT شريان تنمية جديد فى المدن الجديدة
وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروعي القطار الكهربائي ومونوريل العاصمة الإدارية .. الوزير: القطار الكهربائي LRT شريان تنمية جديد فى المدن الجديدة
وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروعي القطار الكهربائي ومونوريل العاصمة الإدارية .. الوزير: القطار الكهربائي LRT شريان تنمية جديد فى المدن الجديدة
وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروعي القطار الكهربائي ومونوريل العاصمة الإدارية .. الوزير: القطار الكهربائي LRT شريان تنمية جديد فى المدن الجديدة

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