مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة





ويستعرض " صدى البلد" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:





الدوري المصري:





إنبي - طنطا، الثالثة عصرا، أون تايم سبورت 1





الجونة - حرس الحدود، الخامسة والنصف مساء، أون تايم سبورت 2





المصري - وادي دجلة، الثامنة مساء، أون تايم سبورت 1.





الدوري السعودي:





العين - الفتح، الثالثة إلا ثلث عصرا، عبر قناة الرياضية السعودية 2





الوحدة - الفيصلي، السابعة إلا عشر دقائق مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 1





الدوري الإماراتي:





عجمان - حتا، الرابعة والربع عصرا، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.





الوحدة - شباب الأهلي دبي، الرابعة والربع عصرا، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.





بني ياس - خورفكان، السابعة مساء، قناة أبو ظبي الرياضية 2.





العين - الشارقة، السابعة مساء، أبو ظبي الرياضية 1.





الدوري الإنجليزي:





وولفرهامبتون - كريستال بالاس، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورتس 2





الدوري الإسباني:





إيبار - قادس، العاشرة مساء، بي إن سبورتس 3.





الدوري الألماني:





شالكه - شتوتجارت، التاسعة والنصف مساء، بي إن سبورتس 1 الفرنسية.

تقام اليوم، الجمعة، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الجولة الـ 34 والأخيرة من مسابقة الدوري المصري.