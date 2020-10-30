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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:48 ص
كرة قدم
كرة قدم
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محمد السعيد
تقام اليوم، الجمعة، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الجولة الـ 34 والأخيرة من مسابقة الدوري المصري.

ويستعرض " صدى البلد"  مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري المصري:

إنبي - طنطا، الثالثة عصرا،  أون تايم سبورت 1

الجونة - حرس الحدود، الخامسة والنصف مساء، أون تايم سبورت 2

المصري - وادي دجلة، الثامنة مساء، أون تايم سبورت 1.

الدوري السعودي:

العين - الفتح، الثالثة إلا ثلث عصرا، عبر قناة الرياضية السعودية 2

الوحدة - الفيصلي، السابعة إلا عشر دقائق مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 1

الدوري الإماراتي:

عجمان - حتا، الرابعة والربع عصرا، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.

الوحدة - شباب الأهلي دبي، الرابعة والربع عصرا، عبر  قناة أبو ظبي الرياضية 1.

بني ياس - خورفكان، السابعة مساء، قناة أبو ظبي الرياضية 2.

العين - الشارقة، السابعة مساء، أبو ظبي الرياضية 1.

الدوري الإنجليزي:

وولفرهامبتون -  كريستال بالاس، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورتس 2

الدوري الإسباني:

إيبار - قادس، العاشرة مساء، بي إن سبورتس 3.

الدوري الألماني:

شالكه - شتوتجارت، التاسعة والنصف مساء، بي إن سبورتس 1 الفرنسية.

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