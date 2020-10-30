مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الجمعة، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الجولة الـ 34 والأخيرة من مسابقة الدوري المصري.
ويستعرض " صدى البلد" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
الدوري المصري:
إنبي - طنطا، الثالثة عصرا، أون تايم سبورت 1
الجونة - حرس الحدود، الخامسة والنصف مساء، أون تايم سبورت 2
المصري - وادي دجلة، الثامنة مساء، أون تايم سبورت 1.
الدوري السعودي:
العين - الفتح، الثالثة إلا ثلث عصرا، عبر قناة الرياضية السعودية 2
الوحدة - الفيصلي، السابعة إلا عشر دقائق مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 1
الدوري الإماراتي:
عجمان - حتا، الرابعة والربع عصرا، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.
الوحدة - شباب الأهلي دبي، الرابعة والربع عصرا، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.
بني ياس - خورفكان، السابعة مساء، قناة أبو ظبي الرياضية 2.
العين - الشارقة، السابعة مساء، أبو ظبي الرياضية 1.
الدوري الإنجليزي:
وولفرهامبتون - كريستال بالاس، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورتس 2
الدوري الإسباني:
إيبار - قادس، العاشرة مساء، بي إن سبورتس 3.
الدوري الألماني:
شالكه - شتوتجارت، التاسعة والنصف مساء، بي إن سبورتس 1 الفرنسية.