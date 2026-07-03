قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مطلوب من الانتربول.. ظهور نادر لقائد الحرس الثوري قبل جنازة خامنئي
أسماء بدل الأرقام.. واتساب يطرح تحديثا مثيرا للجدل يثير قلقا عالميا
رئيس الجالية المصرية بفرنسا: أبناؤنا بالخارج يدركون قيمة ما تحقق في مصر
انفراجة للمربين.. الزراعة تضخ نصف مليار جنيه وتعلن أرقامًا جديدة لدعم الثروة الحيوانية
شروط تحويل العدادات الكودية لقانونية.. والأوراق المطلوبة
رياض محرز يعلن قراراً مصيرياً بعد خروج الجزائر من المونديال
بعد تحرك النواب.. 5 إجراءات عاجلة لإنقاذ المواطنين من فخ القروض الإلكترونية الوهمية
قاليباف يحذر : الإسرائيليون يسعون لإفشال مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا
بوابات جديدة للتنمية.. 4 مطارات مصرية تخرج للنور مع رؤية 2030
مفكر سياسي: أولوية الدولة بعد 30 يونيو تمثلت في بناء مصر من الداخل
إيران تحت الحصار.. إجراءات أمنية مشددة في طهران قبيل جنازة المرشد علي خامنئي
لفتة إنسانية بالمقر البابوي.. البابا تواضروس يوقع على قميصي «صلاح ومرموش» ويوجه رسالة خاصة لطفلين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بوابات جديدة للتنمية.. 4 مطارات مصرية تخرج للنور مع رؤية 2030

مطار سفنكس الدولي
مطار سفنكس الدولي
نورهان خفاجي

 حقق قطاع الطيران المدني قفزة نوعية في إطار إستراتيجية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة وتفعيل "رؤية مصر 2030"،من خلال إنشاء وتطوير مجموعة من المطارات الجوية الجديدة. وتستهدف هذه المطارات استيعاب الزيادة المستمرة في حركة الركاب، ودعم المشروعات القومية والاقتصادية، فضلًا عن ربط المدن الجديدة والمناطق السياحية بشبكة نقل جوي متطورة.

وفي مقدمة هذه المشروعات، يبرز مطار العاصمة الدولي الواقع في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي تم افتتاحه عام 2019 ليكون شريانًا حيويًا لخدمة العاصمة والمدن العمرانية الجديدة وتخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي. 

تبلغ مساحة المطار 16 كيلومترًا مربعًا، ويضم مدرجين بطول 3650 مترًا لكل منهما، بقدرة استيعابية سنوية تصل إلى 380 ألف راكب، وسعة تشغيلية تبلغ 300 راكب في الساعة.

وعلى الجانب الغربي للقاهرة، يشكل مطار سفنكس الدولي بوابة تاريخية وسياحية مميزة منذ بدء تشغيله عام 2020؛ حيث يهدف بشكل أساسي إلى خدمة المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، ودعم حركة السياحة والطيران منخفض التكلفة. 

وتبلغ طاقة المطار الاستيعابية 1.2 مليون راكب سنويًا وسعة تشغيلية 600 راكب في الساعة، مقامة على مبنى ركاب بمساحة 24 ألف متر مربع، وتضم ساحة انتظار تستوعب 12 طائرة.

أما في قطاع السياحة والاستثمار الساحلي، فقد تم افتتاح مطار برنيس الدولي عام 2020 في جنوب البحر الأحمر، بهدف دعم التنمية السياحية بالمنطقة وجذب الاستثمارات وتنمية وتطوير الجنوب. 

ويتميز المطار بمدرج يبلغ طوله 3650 مترًا، وساحة انتظار طائرات تستوعب 9 طائرات، بالإضافة إلى برج مراقبة حديث، وسعة تشغيلية تصل إلى 600 راكب في الساعة.

وفي سياق تنمية شبه جزيرة سيناء، يعزز مطار البردويل الدولي الواقع في شمال سيناء من جهود الدولة ضمن مشروعات التنمية الشاملة والاقتصادية في المنطقة. 

ويستوعب المطار 380 ألف راكب سنويًا (بسعة تشغيلية 300 راكب في الساعة)، ومزود بمدرج بطول 3350 مترًا، إلى جانب ساحة انتظار متطورة تتسع لـ 8 طائرات، ليصبح المطار ركيزة أساسية لدعم حركة البناء والتنمية الشاملة في شمال سيناء.

المطارات المصرية الجمهورية الجديدة مطارات مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

جريمة تهز سوهاج.. عامل ينهي حياة شقيقه ونجليه ويلقي جثامينهم في النيل

الزمالك

قرار عاجل من فيفا بشأن قضايا الزمالك

إبراهيم حسن

التفاصيل الكاملة لمشادة إبراهيم حسن مع أحد أفراد الأمن في أمريكا

الاهلي

تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك ومشاركة الأهلي بدوري الأبطال

سعر الذهب

تفاصيل أشهر عيار ذهب اليوم في الصاغة

زيزو

الأهلي وأزمة عقد زيزو.. جلسة حاسمة بعد عودة اللاعب من المونديال

عبدالله أقطاي

تفاصيل عقد انتقال أقطاي عبد الله إلى الأهلي

محمد صلاح

محمد صلاح يثير القلق بعد خروجه من تدريب المنتخب قبل مواجهة أستراليا

ترشيحاتنا

ميتا

ميتا تدخل عالم الألعاب بتطبيق جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي.. ما هو Pocket؟

كيا نيرو 2027 فيس ليفت

كيا تطرح نيرو 2027 فيس ليفت الجديدة عالميا.. بهذه المواصفات

مرسيدس S كلاس موديل 2026

سعر مرسيدس S كلاس موديل 2026 في السعودية

بالصور

تعاون استراتيجي بين مستشفيات جامعة الزقازيق وجامعة الابتكار لتأهيل كوادر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

مي سليم تثير ضجة بإطلالة صيفية جريئة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فستان لافت.. بوسي تثير الجدل بإطلالة جريئة

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد