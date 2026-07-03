قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مطلوب من الانتربول.. ظهور نادر لقائد الحرس الثوري قبل جنازة خامنئي
أسماء بدل الأرقام.. واتساب يطرح تحديثا مثيرا للجدل يثير قلقا عالميا
رئيس الجالية المصرية بفرنسا: أبناؤنا بالخارج يدركون قيمة ما تحقق في مصر
انفراجة للمربين.. الزراعة تضخ نصف مليار جنيه وتعلن أرقامًا جديدة لدعم الثروة الحيوانية
شروط تحويل العدادات الكودية لقانونية.. والأوراق المطلوبة
رياض محرز يعلن قراراً مصيرياً بعد خروج الجزائر من المونديال
بعد تحرك النواب.. 5 إجراءات عاجلة لإنقاذ المواطنين من فخ القروض الإلكترونية الوهمية
قاليباف يحذر : الإسرائيليون يسعون لإفشال مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا
بوابات جديدة للتنمية.. 4 مطارات مصرية تخرج للنور مع رؤية 2030
مفكر سياسي: أولوية الدولة بعد 30 يونيو تمثلت في بناء مصر من الداخل
إيران تحت الحصار.. إجراءات أمنية مشددة في طهران قبيل جنازة المرشد علي خامنئي
لفتة إنسانية بالمقر البابوي.. البابا تواضروس يوقع على قميصي «صلاح ومرموش» ويوجه رسالة خاصة لطفلين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد تحرك النواب.. 5 إجراءات عاجلة لإنقاذ المواطنين من فخ القروض الإلكترونية الوهمية

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

في ظل تزايد شكاوى المواطنين من الوقوع ضحية لتطبيقات ومنصات القروض الإلكترونية الوهمية، تصاعدت التحركات البرلمانية للمطالبة بتشديد الرقابة واتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الظاهرة، التي تستغل احتياج الأفراد للتمويل السريع وتوقعهم في عمليات نصب أو ابتزاز إلكتروني.

وتتضمن التحركات عدداً من الإجراءات العاجلة لحماية المواطنين، أبرزها تشديد الرقابة على التطبيقات غير المرخصة، وحجب المنصات المخالفة، وتكثيف حملات التوعية بمخاطر التعامل مع جهات تمويل غير معتمدة، إلى جانب تغليظ العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وتعزيز آليات الإبلاغ والتنسيق بين الجهات المعنية لملاحقة المخالفين.

إجراءات عاجلة لمواجهة القروض الوهمية 


و طالب النائب سيد حنفي طه الحكومة باتخاذ 5 إجراءات عاجلة للقضاء على هذه الظاهرة وهى:

أولًا: شن حملات رقابية وأمنية مكثفة لإغلاق جميع التطبيقات والمنصات غير المرخصة التي تمارس نشاط الإقراض الإلكتروني بالمخالفة للقانون، مع ملاحقة القائمين عليها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

ثانيًا: إنشاء منصة إلكترونية رسمية تضم قائمة محدثة بجميع الجهات المرخص لها بممارسة أنشطة التمويل والإقراض، بما يمكن المواطنين من التحقق من مشروعية أي جهة قبل التعامل معها.

ثالثًا: إطلاق حملة قومية للتوعية بمخاطر الاقتراض الإلكتروني غير المشروع، تستهدف القرى والنجوع والشباب ومحدودي الدخل، عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والمؤسسات التعليمية ودور العبادة.

رابعًا: تشديد الرقابة على متاجر التطبيقات والمنصات الرقمية، والتنسيق مع الجهات المختصة لحجب وإزالة التطبيقات المخالفة فور اكتشافها، ومنع إعادة نشرها تحت أسماء جديدة.

خامسًا: تغليظ العقوبات على كل من يمارس نشاط الإقراض الإلكتروني دون ترخيص، أو يستغل بيانات المواطنين أو يفرض فوائد أو غرامات غير قانونية، مع توفير آليات سريعة لتلقي شكاوى الضحايا وإنصافهم.

منصات القروض الإلكترونية الوهمية القروض الإلكترونية الوهمية القروض القروض الوهمية مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

جريمة تهز سوهاج.. عامل ينهي حياة شقيقه ونجليه ويلقي جثامينهم في النيل

الزمالك

قرار عاجل من فيفا بشأن قضايا الزمالك

إبراهيم حسن

التفاصيل الكاملة لمشادة إبراهيم حسن مع أحد أفراد الأمن في أمريكا

الاهلي

تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك ومشاركة الأهلي بدوري الأبطال

سعر الذهب

تفاصيل أشهر عيار ذهب اليوم في الصاغة

زيزو

الأهلي وأزمة عقد زيزو.. جلسة حاسمة بعد عودة اللاعب من المونديال

عبدالله أقطاي

تفاصيل عقد انتقال أقطاي عبد الله إلى الأهلي

محمد صلاح

محمد صلاح يثير القلق بعد خروجه من تدريب المنتخب قبل مواجهة أستراليا

ترشيحاتنا

القطن

الذهب الأبيض يعود بقوة.. الزراعة تعلن المحافظات الأكثر زراعة للقطن

جامعة القاهرة

مجلة المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة تواصل صعودها الدولي.. وترفع جميع مؤشراتها العالمية وفق أحدث تقارير Clarivate Analytics

كشف أثري جديد

الكشف عن مدينة سكنية متكاملة تعود للعصر البيزنطي بالداخلة

بالصور

تعاون استراتيجي بين مستشفيات جامعة الزقازيق وجامعة الابتكار لتأهيل كوادر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

مي سليم تثير ضجة بإطلالة صيفية جريئة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فستان لافت.. بوسي تثير الجدل بإطلالة جريئة

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد