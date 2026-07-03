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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تعدي على فتاة بالضرب في الإسكندرية.. سائق توك توك يواجه هذه العقوبة بالقانون

المتهم
المتهم
معتز الخصوصي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا تضرر القائمة على النشر من قيام سائق مركبة "توك توك" بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث تلفيات بسيارتها بالإسكندرية.

 بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 19/ مايو الماضى وحال سيرها بالسيارة خاصتها بأحد الشوارع بدائرة القسم حدثت بينها وقائد مركبة "توك توك" مشاجرة لخلافات حول أولوية المرور قام على إثرها الأخير بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها وتلفيات بسيارتها، وكذا محاولة خطف هاتفها المحمول لمنعها من التصوير.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة المتهم طبقا لما نص عليه قانون العقوبات كالتالي.

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

الأجهزة الأمنية مقطعى فيديو مواقع التواصل الإجتماعى الضرب توك توك

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