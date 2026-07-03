ضبط أكثر من 2700 عبوة وقطعة أغذية ومشروبات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بأسيوط

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والمنشآت الغذائية بجميع مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بحماية صحة المواطنين، والتأكد من سلامة وجودة السلع والمنتجات الغذائية المتداولة، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والسلع غير المطابقة للمواصفات.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط برئاسة خالد محمد أحمد وكيل الوزارة، نفذت من خلال إدارة تموين ديروط حملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط أكثر من 2700 عبوة وقطعة من الأغذية والمشروبات المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وذلك في إطار الجهود المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وأشار المحافظ إلى أن نتائج الحملة تضمنت تحرير 4 محاضر تموينية، وضبط 320 عبوة زبادي منتهية الصلاحية، و88 كيس شيبسي منتهي الصلاحية، وكمية من اللحوم البلدية المعروضة على أسياخ حديدية ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 2304 قطعة من المشروب السكري "لوليتا" مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بكافة مراكز وقرى المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتعلق بتداول سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها لضبط الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ أنه تم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات، وجارٍ العرض على النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.