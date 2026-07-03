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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد : استمرار الضربات الاستباقية لمجابهة فرز المخلفات

رئيس مدينة بورفؤاد : استمرار الضربات الاستباقية لمجابهة فرز المخلفات
رئيس مدينة بورفؤاد : استمرار الضربات الاستباقية لمجابهة فرز المخلفات
محمد الغزاوى

تابعت سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، تمركزات الأجهزة التنفيذية الثابتة والمتحركة لمجابهة فارزي المخلفات فضلاً عن الانتشار الميداني المكثف ، وذلك في إطار جهود أجهزة المدينة لمجابهة ظاهرة فرز القمامة لما لها من آثار سلبية على الصحة العامة والبيئة المحيطة، وتمثل إساءة للمظهر الجمالي والحضاري لمدينة بورفؤاد.

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد بتكثيف الجهود والمتابعة المستمرة القضاء على المظاهر العشوائية التي تؤثر سلباً على الرؤية البصرية.

 

 

 

رئيس مدينة بورفؤاد : استمرار الضربات الاستباقية لمجابهة فرز المخلفات

واسفرت الحملات، عن مصادرة عدد من عربات اليد وكميات كبيرة من مخلفات الفرز، ما ساهم في تحسين مستوى النظافة وإعادة الانضباط بالمناطق المستهدفة، والحد من المظاهر العشوائية التي تؤثر سلبًا على البيئة والصحة العامة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ومن جانبها، أكدت الأستاذة سمر الموافي أن أجهزة المدينة مستمرة في تنفيذ حملاتها المكثفة للتصدي لكافة مخالفات فرز القمامة، مشددة على أنه لا تهاون مع أي ممارسات تضر بالصحة العامة أو تعوق حركة المواطنين، مؤكدة أن الحفاظ على النظافة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والمواطنين، مع استمرار المتابعة الميدانية اليومية لتحقيق الانضباط ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت رئيس مدينة بورفؤاد بالبدء الفعلي في تنفيذ تمركزات ثابتة ومتحركة بأنحاء المدينة على مدار ورديات العمل الصباحية والمسائية لإحكام السيطرة على مداخل ومخارج المدينة لمجابهة ظاهرة فرز القمامة.

بورفؤاد بورسعيد فرز القمامة محافظة بورسعيد

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