محافظ أسوان: حياة كريمة تساهم في توفير المبالغ المالية لأصحاب طلبات التصالح

تواصل مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين من الأسر الأكثر إحتياجًا ومحدودى الدخل جهودها لتوفير كافة أوجه الرعاية للفئات المستهدفة بمختلف محافظات الجمهورية وخاصة المناطق النائية.





وفى هذا الإطار أوضح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ساهمت فى توفير المبالغ المالية لأصحاب طلبات التصالح فى مخالفات البناء بإجمالى 95 مستفيد بـ 4 مراكز داخل المحافظة من بينهم 17 مستفيد بقرية خور أبو صبيرة بمركز أسوان ، و 25 مستفيد بقريتى الكرامة والمنار التابعين لمركز نصر النوبة ، و2 مستفيد قرية سبيل العرب بمركز كوم أمبو ، بجانب 51 مستفيد يقرى الشهامة والإيمان والأشراف التابعين لمشروع وادى الصعايدة بمركز إدفو.





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وفى نفس السياق أعطى محافظ أسوان تعليماته بقيام أعضاء اللجنة الميدانية التى قرر المحافظ تشكيلها بمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة داخل بعض القرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى وهى قرى بحيرة ناصر وأيضًا قرية وادى العلاقى.





حيث تم عقد لقاءات مع الجهات المعنية للوقوف على ما يتم تنفيذه من أعمال بهذه القرى ومنها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقرى بحيرة ناصر والتى تشتمل على توفير 2 طلمبة رفع مياه سعة 300 م3/ساعة ، بجانب مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بأطوال ٤ كم ، مع إنشاء خزان أرضى سعة١٠٠٠م٣ لكل قرية على حدة ، بالإضافة إلى إنشاء محطة طاقة شمسيه لتوفير المصدر لتغذية محطة المياه بالكهرباء من هذه المنظومة ، وكذا عمل خزان تحليل لاهوائى بدون مصرف .





فيما تم المرور على أقرب نقطه لتوصيل التيار الكهربائي للقرية والتي تبعد عنها حوالى ١٧ كم حيث جارى إعداد مقايسة بذلك ورفعها للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.





بينما تشمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لوادى العلاقى فى المبادرة الرئاسيه حياه كريمه مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقطر ٤ بوصه بأطوال تبلغ ٢.٥كم ، مع عمل خزان علوى ٢٥٠م٣ يخدم منطقتى ابيسكو ووادى الترجمة ، بجانب إنشاء خزان تحليل لاهوائى بدون مصرف ، وجزء خاص بالرى ، علاوة على إنشاء محطة السلسلة لخدمه زمام 30 ألف فدان.