المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة تواصل فعالياتها بأسوان.. صور



تواصل المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة فعالياتها داخل مختلف مدن ومراكز محافظة أسوان





وتهدف أعمال المبادرة إلى إجراء الفحوصات الطبية وعلاج الأمراض المزمنة، بجانب الإكتشاف المبكر عن الإعتلال الكلوى.





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وفى مدينة ومركز إدفو شمال أسوان واصلت المبادرة أعمالها تحت إشراف الدكتور محمود المقص مدير التأمين الصحى الشامل بإدفو،وقد قام العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، والعميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بتفقد القوافل الطبية التابعة للمبادرة بالميدان القبلى بمدينة إدفو.





وأثنى العميد أيمن رضا والعميد محمد البنا على المجهود المبذول من القائمين على القافلة الطبية الذين يمارسون عملهم حتى يوم الإجازة الرسمية.





فيما أكد الدكتور محمود المقص بأن القافلة بدأت يوم 28/10 ومستمرة حتى غدا الجمعة 30/10 أى لمدة ثلاثة أيام مستمرة.





هذا بينما قال الدكتور محمد على، مدير إدارة الثقافة الصحية بأسوان بأن مديرية الصحة تستكمل فعالياتها الثقافية داخل المدارس والمعاهد والجامعات للتوعية بخطورة فيروس كورونا المستجد، وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية منه.





وأضاف بأنه بالتعاون مع المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، تم تنظيم ندوة تثقيفية عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للطلاب بالمعهد حيث أن الندوة تناولت أهمية الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وغسيل الأيدى باستمرار والمحافظة بقدر الإمكان على التباعد الاجتماعى وتغطية الأنف والفم أثناء السعال أو العطس للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.