لمواجهة كورونا.. صحة أسوان تنظم ندوة تثقيفية لطلاب معهد الخدمة الاجتماعية

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، بالتعاون مع المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ندوة تثقيفية عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد لطلاب بالمعهد .
وأشرف علي الندوة كل من الدكتور محمد علي مدير إدارة الثقافة الصحية , وحنان بيرم مدير إدارة الخدمة الاجتماعية حيث أستمرت فعاليات الندوة على مدار يومين .
وتناولت الندوة أهمية الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا , وغسيل الأيدي باستمرار والمحافظة بقدر الإمكان على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات ، مع تغطية الفم والأنف أثناء السعال أو العطس للحماية من الإصابة بالفيروس .
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صحة أسوان تنظم ندوات تثقيفية لطلاب المدارس للحد من كورونا والقضاء على الديدان المعوية.. صور
وكانت قد نظمت إدارة الثقافة الصحية بصحة أسوان سلسلة من الندوات التثقيفية لطلاب المدارس تحت إشراف الدكتور محمد علي مدير الإدارة.
وتضمن موضوعها الإجراءات الاحترازية، بجانب ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبهدف الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين من أي أضرار.
كما شملت الندوة التنويه عن الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لتلاميذ المدارس الابتدائية والحضانات الحكومية.
ويأتي ذلك في إطار الندوات التثقيفية التي تنظمها مديرية الشئون الصحية بأسوان والتي تساهم بدورها في توعية المواطنين بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحتهم ، وبتوجيهات الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان.
وأشرف علي الندوة كل من الدكتور محمد علي مدير إدارة الثقافة الصحية , وحنان بيرم مدير إدارة الخدمة الاجتماعية حيث أستمرت فعاليات الندوة على مدار يومين .
وتناولت الندوة أهمية الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا , وغسيل الأيدي باستمرار والمحافظة بقدر الإمكان على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات ، مع تغطية الفم والأنف أثناء السعال أو العطس للحماية من الإصابة بالفيروس .
وأقرأ أيضًا :
صحة أسوان تنظم ندوات تثقيفية لطلاب المدارس للحد من كورونا والقضاء على الديدان المعوية.. صور
وكانت قد نظمت إدارة الثقافة الصحية بصحة أسوان سلسلة من الندوات التثقيفية لطلاب المدارس تحت إشراف الدكتور محمد علي مدير الإدارة.
وتضمن موضوعها الإجراءات الاحترازية، بجانب ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبهدف الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين من أي أضرار.
كما شملت الندوة التنويه عن الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لتلاميذ المدارس الابتدائية والحضانات الحكومية.
ويأتي ذلك في إطار الندوات التثقيفية التي تنظمها مديرية الشئون الصحية بأسوان والتي تساهم بدورها في توعية المواطنين بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحتهم ، وبتوجيهات الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان.