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محافظات

بالذكر والمديح.. أهالي بأسوان يحيون ليلة المولد النبوي الشريف

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:42 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
شهدت العديد من المناطق داخل نطاق محافظة أسوان الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف حيث حرص بعض الأهالى على المشاركة فى إحياء هذه الذكرى.

وأقيمت هذه الاحتفالات فى أجواء من البهجة والسرور، كما توجّه البعض إلى محلات بيع حلوى المولد لإضفاء السعادة على أطفالهم وأسرهم.

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هذا وشهدت السنوات الماضية انطلاق مسيرات بالعديد من المناطق وصولًا إلى منطقة أرض المعارض بالمسلة الناقصة موقع تجمع الاحتفالات بالمولد وسط المدائح النبوية والابتهالات والتواشيح الدينية .

ويتم الاحتفال داخل هذه السرادقات لإحياء هذه المناسبة من خلال إقامة مجالس يتم فيها إلقاء قصائد للمدح النبوى، والدروس من سيرة حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويتم الاحتفال بالمنطقة المخصصة لسرادقات المولد بأرض المعارض بالمسلة الناقصة.

وكان المتبع سنويًا هو أن يتم تجهيز المنطقة المخصصة للاحتفال من خلال دعم السرادقات المقامة بالخدمات الأساسية من توصيل الكهرباء والمياه ، مع توفير كميات الخبز اللازمة للساحات المختلفة ، وتخصيص سيارات إسعاف ومطافئ خلال أيام الاحتفال للتدخل السريع للسيطرة علي أي ظروف طارئة والتعامل معها أولا بأول.

وكان فى السنوات السابقة أيضًا يتطوع مجموعات من أصحاب المحال التجارية وعدد من الأهالى بتوزيع الحلوى وعلب البسكويت وغيرها من الحلويات على الأطفال والمارة المشاركين فى مسيرات المولد النبوى الشريف. 

والجدير بالذكر بأن الاحتفالات تأتى لاحياء ذكرى خير من جاءت به الأرض من البشر المولد النبوى الشريف لأعظم إنسان محمد صلى الله عليه وسلم صاحب أعظم وأرقى رسالة من هدى السماء وهى القرآن الكريم، ولاسيما أن الحديث فى سيرة الحبيب محمد ( ص ) تطرب له الإذان وتتنزل الرحمات بسيرته العطرة.

فالاحتفال بميلاد سيدنا محمد هو إحتفال بالعظمة الإنسانية فى أعلى مقاماتها وتجلياتها ، فقد كان رسولنا الكريم عظيمًا فى مولده وحياته وعظيمًا فى سياسته وإدارته مما ساهم فى بلوغ رسالة الإصلاح والدعوة الإسلامية لأهدافها السامية والتى قامت على العلم والحوار العقلى والموضوعى والتقارب والتسامح والعفو وليس التصادم والتناحر والعنف بين الأفكار والثقافات والحضارات البشرية . 
بالذكر والمديح.. أهالي بأسوان يحيون ليلة المولد النبوي الشريف
بالذكر والمديح.. أهالي بأسوان يحيون ليلة المولد النبوي الشريف
بالذكر والمديح.. أهالي بأسوان يحيون ليلة المولد النبوي الشريف
بالذكر والمديح.. أهالي بأسوان يحيون ليلة المولد النبوي الشريف
بالذكر والمديح.. أهالي بأسوان يحيون ليلة المولد النبوي الشريف

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