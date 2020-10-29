بالذكر والمديح.. أهالي بأسوان يحيون ليلة المولد النبوي الشريف

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هذا وشهدت السنوات الماضية انطلاق مسيرات بالعديد من المناطق وصولًا إلى منطقة أرض المعارض بالمسلة الناقصة موقع تجمع الاحتفالات بالمولد وسط المدائح النبوية والابتهالات والتواشيح الدينية .





ويتم الاحتفال داخل هذه السرادقات لإحياء هذه المناسبة من خلال إقامة مجالس يتم فيها إلقاء قصائد للمدح النبوى، والدروس من سيرة حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويتم الاحتفال بالمنطقة المخصصة لسرادقات المولد بأرض المعارض بالمسلة الناقصة.





وكان المتبع سنويًا هو أن يتم تجهيز المنطقة المخصصة للاحتفال من خلال دعم السرادقات المقامة بالخدمات الأساسية من توصيل الكهرباء والمياه ، مع توفير كميات الخبز اللازمة للساحات المختلفة ، وتخصيص سيارات إسعاف ومطافئ خلال أيام الاحتفال للتدخل السريع للسيطرة علي أي ظروف طارئة والتعامل معها أولا بأول.