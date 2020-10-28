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محافظات

عودة مياه الشرب لقرى بلانة بعد القضاء على بقعة زيتية في أسوان

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:54 م
مياه الشرب
مياه الشرب
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شاذلى عبد الفتاح
تمكّنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان من السيطرة على بقعة زيت تسربت إلى المياه أمام مأخذ محطة بلانة بمركز نصر النوبة، وتعاملت الجهات المختصة مع الواقعة وتم تشغيل مياه الشرب بعد قطعها خلال فترة تسريب البقعة الزيتية.   

من جانبه أكد المهندس عصام قلاش نائب مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بنصر النوبة بأن انقطاع المياه بقرى بلانة كان بسبب بقعة زيتية أمام المأخذ بنهر النيل، وتم التعاون مع الجهات المختصة والقضاء عليها وتشغيل المياه مرة أخرى .  

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وأضاف عصام قلاش أنه تم منذ ساعات قليلة ضخ المياه من خلال محطة مياه الشرب فطيرة بعد الإنتهاء من عطل مفاجئ وبمجرد امتلاء الشبكة سيتم تدفق المياه إلى جميع الأماكن بقرى مدينة نصر النوبة.  

وأشار "قلاش" إلى متابعة المهندس رفعت إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لأعمال الصيانة بفطيرة ، مؤكدًا على أن رئيس الشركة يتابع بشكل يومى الجهود التى تجرى حاليًا بمحطة مياه فطيرة. 

وأكمل نائب مدير فرع نصر النوبة لمياه الشرب بأنه يتم تنفيذ خط 700مم فطيرة وادى العرب، وخط 600مم وادي العرب نصر النوبة، بالإضافة إلى محطة مياه عنيبة الجديدة، والتى بالإنتهاء منها قريبا سيتم الإنتهاء من مشكلات المياه بنصر النوبة. 

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