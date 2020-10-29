AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

في حملة بأسوان.. ضبط متهمين ومخالفات مرورية وتموينية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:44 م
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة المعنية بمديرية أمن أسوان ، حملة مكبرة لضبط مختلف المخالفات المرورية والتموينية، بجانب ضبط الهاربين من تنفيذ أحكام وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن.

وفي مجال ضبط القضايا التموينية بتحرير 22 قضية تموينية شملت 3 قضايا استخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و3 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و6 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وقضية ذبح لحوم خارج المجازر الحكومية.

وأقرأ أيضًا :
ضبط 336 مخالفة مرورية و26 قضية تموينية و7 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بأسوان

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم تحرير 373 مخالفة مرورية متنوعة، خلال حملة بتوجيهات من اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، وتحت إشراف العميد أحمد سامى، مدير إدارة المرور، ورئاسة العميد محمد زردق، رئيس مباحث المرور.

وأسفرت نتائج الحملة المرورية، عن ضبط دراجة نارية وتوك توك بدون ترخيص، والتصالح الفورى فى 49 مخالفة، وتحرير 58 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 100 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 61 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 101 مخالفة متنوعة.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان، دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطى المخدرات.

وفى مجال ضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد والأقراص المخدرة تم ضبط 6 عاطلين بحوزتهم 5 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 2.5 كيلو جرام، وذلك خلال حملة أمنية فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة .

وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 494 مخالفة مرورية متنوعة بأسوان

ضبط 510 مخالفات مرورية و 29 قضية تموينية فى حملة بأسوان

ضبط 512 هاربا و478 مخالفة مرورية في حملة بأسوان

فى حملة بأسوان.. ضبط 660 هاربا من أحكام وتحرير مخالفات مرورية وتموينية

ضبط 278 مخالفة مرورية و 712 هاربًا من أحكام فى أسوان

ضبط مخالفات تموينية ومرورية وأسلحة نارية ومخدرات في أسوان

ترشيحاتنا

شوبير يحسم الجدل بشأن مشاركة أحمد فتحي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

أكبر زيادة من شهرين.. الصين تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا اليومية

فيديوجراف.. فساتين رانيا يوسف حديث السوشيال ميديا

قتلى وجرحى في هجوم بـ سكين بمدينة نيس الفرنسية

القبض على مواطن سعودي اعتدى على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية

أنباء عن قطع رأس امرأة في هجوم نيس الإرهابي بـ فرنسا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقظته الشرطة.. لص غبي يغط في النوم خلال عملية سطو على مطعم.. شاهد ما حدث

فيديو على تيك توك كشفه.. زوج يلجأ لخدعة ذكية لمنع زوجته من تفقد هاتفه المحمول

لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها