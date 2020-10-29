في حملة بأسوان.. ضبط متهمين ومخالفات مرورية وتموينية

شنت الأجهزة المعنية بمديرية أمن أسوان ، حملة مكبرة لضبط مختلف المخالفات المرورية والتموينية، بجانب ضبط الهاربين من تنفيذ أحكام وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن.
وفي مجال ضبط القضايا التموينية بتحرير 22 قضية تموينية شملت 3 قضايا استخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و3 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و6 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وقضية ذبح لحوم خارج المجازر الحكومية.
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ضبط 336 مخالفة مرورية و26 قضية تموينية و7 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بأسوان
وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم تحرير 373 مخالفة مرورية متنوعة، خلال حملة بتوجيهات من اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، وتحت إشراف العميد أحمد سامى، مدير إدارة المرور، ورئاسة العميد محمد زردق، رئيس مباحث المرور.
وأسفرت نتائج الحملة المرورية، عن ضبط دراجة نارية وتوك توك بدون ترخيص، والتصالح الفورى فى 49 مخالفة، وتحرير 58 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 100 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 61 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 101 مخالفة متنوعة.
وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان، دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطى المخدرات.
وفى مجال ضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد والأقراص المخدرة تم ضبط 6 عاطلين بحوزتهم 5 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 2.5 كيلو جرام، وذلك خلال حملة أمنية فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة .
وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.
وفي مجال ضبط القضايا التموينية بتحرير 22 قضية تموينية شملت 3 قضايا استخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و3 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و6 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وقضية ذبح لحوم خارج المجازر الحكومية.
وأقرأ أيضًا :
ضبط 336 مخالفة مرورية و26 قضية تموينية و7 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بأسوان
وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم تحرير 373 مخالفة مرورية متنوعة، خلال حملة بتوجيهات من اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، وتحت إشراف العميد أحمد سامى، مدير إدارة المرور، ورئاسة العميد محمد زردق، رئيس مباحث المرور.
وأسفرت نتائج الحملة المرورية، عن ضبط دراجة نارية وتوك توك بدون ترخيص، والتصالح الفورى فى 49 مخالفة، وتحرير 58 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 100 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 61 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 101 مخالفة متنوعة.
وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان، دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطى المخدرات.
وفى مجال ضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد والأقراص المخدرة تم ضبط 6 عاطلين بحوزتهم 5 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 2.5 كيلو جرام، وذلك خلال حملة أمنية فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة .
وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.