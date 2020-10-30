العسال: المشاركة الواسعة في انتخابات مجلس النواب والإقبال عليها يؤكد على تزايد وعي المصريين والثقة في نزاهة الانتخابات



فتحية لشعب مصر العظيم، الذي يثبت يوما بعد الآخر أنه عاشق لتراب هذا الوطن، ويخاف عليه اكثر مما يخاف على نفسه وأولاده.

أكد المستشار محمود العسال،رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المشاركة الواسعة من جانب الناخبين في التصويت خلال المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب، تؤكد على تزايد الوعي لدى ملايين المصريين بأهمية الاستحقاق الانتخابي وأهمية المشاركة في الانتخابات علاوة على الثقة التامة في نزاهتها.وأشار إلى أن حرص المصريين على المشاركة في انتخابات مجلس النواب، وعدم الانصياع وراء دعوات المقاطعة يؤكد أن الجميع حريصون على مصلحة الوطن وأنه لا مكان لدعوات الخونة والمأجورين ضد البلد.وشدد على أن انتخابات مجلس النواب، والتي تأتي في أعقاب انتخبات مجلس الشيوخ، رسالة للعالم أجمع بالديمقراطية في مصر وثقة الجميع في استمكال الاستحقاقات الدستورية والتشريعية والرغبة في الانطلاق للأمام ومواجهة كافة التحديات التي تجابه الوطن.