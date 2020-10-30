رئيس الطرق الصوفية مستنكرا حادث نيس: من يلعب بالتطرف سيحرقه

استنكر الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها موقف المجتمع الدولى وتخاذله فى عدم التصدى للفتن والتعصب والشائعات التى تثير أصحاب الهوى والنفوس الضعيفة المتطرفة، والتى ترتكب العمليات الإرهابية دون مراعاة للإنسانية





وأضاف رئيس الأعلى للطرق الصوفية: حذرنا المجتمع الدولى مرارا وتكرارا من عدم المواجهة، مطالبا بتكاتف العالم أجمع لمواجهة الفتن والتعصب والتطرف بكل أشكاله دون اللعب بالمسائل العاطفية لأن من يلعب بالتطرف سيحرقه؛ لذلك على العالم أجمع التصدى لذلك حتى لا يجنى ثمار التعصب لذلك على القوى الدولية والرموز الإنسانية التصدى لهذا الفكر الإرهابى والذى لا وطن ولادين له .





وأدان القصبى فى بيان، اليوم، الحادث الإرهابى بمدينة نيس بفرنسا وكافة الحوادث المتطرفة والتى لاتمت بأى دين من الاديان لان كافة الأديان تحافظ على النفس الإنسانية ومن يتعدى على نفس لادين ولا وطن له وفاقد الأهلية والوعى والقيم وعلينا جميعا مواجهة القوى الشيطانية التى تدعم التطرف بكل أشكاله وصوره ومولت هذا الفكر المتشدد .