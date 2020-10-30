AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

رئيس الطرق الصوفية مستنكرا حادث نيس: من يلعب بالتطرف سيحرقه

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:46 م
عبدالهادي القصبي
عبدالهادي القصبي
Advertisements
محمود ضاحي
استنكر الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها موقف المجتمع الدولى وتخاذله  فى عدم التصدى للفتن  والتعصب والشائعات التى تثير أصحاب الهوى والنفوس الضعيفة المتطرفة، والتى ترتكب العمليات الإرهابية دون مراعاة للإنسانية 

وأضاف رئيس الأعلى للطرق الصوفية: حذرنا المجتمع الدولى مرارا وتكرارا من عدم المواجهة، مطالبا بتكاتف العالم أجمع لمواجهة الفتن والتعصب والتطرف بكل أشكاله دون اللعب بالمسائل العاطفية لأن من يلعب بالتطرف سيحرقه؛ لذلك على العالم أجمع التصدى لذلك حتى لا يجنى ثمار التعصب لذلك على القوى الدولية والرموز الإنسانية التصدى لهذا الفكر الإرهابى والذى لا وطن ولادين له .

وأدان القصبى فى بيان، اليوم، الحادث الإرهابى بمدينة نيس بفرنسا وكافة الحوادث المتطرفة والتى لاتمت بأى دين من الاديان لان كافة الأديان تحافظ على النفس الإنسانية ومن يتعدى على نفس لادين ولا وطن له وفاقد الأهلية والوعى والقيم وعلينا جميعا مواجهة  القوى الشيطانية التى تدعم التطرف بكل أشكاله وصوره ومولت هذا الفكر المتشدد .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرصد الإسلاموفوبيا: الربط بين الأديان والإرهاب أسلوب المتطرفين في كل العصور

مرصد الإسلاموفوبيا: وصم الإسلام بالإرهاب يخدم تنظيمات داعش والقاعدة وبوكو حرام.. والتنابز بالمصطلحات بين أتباع الأديان يشعل فتيل الصراعات

الأزهر يدين هجوم «نيس».. ويؤكد: الأديان بريئة من الأفعال الإرهابية

المفتي يدين هجوم نيس بفرنسا: الإسلام بريء من الإرهاب وترويع الآمنين

ترشيحاتنا

إذا لم تر النبي حتى الآن.. السديس يصف لك الرسول بالتفصيل وكأنك تراه

لماذا أقسم الله بالسماء في القرآن .. 12 سببا لا يعرفه الكثيرون

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجنزبيل يوميا

صاحبة الفستان الأجرأ في الجونة.. شاهد هدى الإتربي قبل حفل الختام

بعد إصابة عايدة عبدالعزيز.. 4 أعراض غير متوقعة لـ الزهايمر

الأحد ولمدة أسبوع.. فتح باب حجز 125 ألف وحدة سكنية لذوى الاحتياجات الخاصة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 وجبات صحية للأطفال مع اختلاف السن

بفستان غير متوقع.. بوسي شلبي تجذب الأنظار من الجونة

دراسة حديثة: قد تستمر مناعة فيروس كورونا لمدة 5 أشهر