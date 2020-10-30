مجلس النواب يبعث برقية تهنئة لـ العسومي بتنصيبه رئيسًا للبرلمان العربي| وعبد العال: رئاسة عادل عبد الرحمن ستدفع بالتعاون العربي إلى آفاق أوسع

عادل العسومي رئيسا للبرلمان العربي خلفا لمشعل السلمي
على عبدالعال يرسل برقية تهنئة لـ عادل عبدالرحمن لفوزه بمنصب رئيس البرلمان العربي
مستقبل وطن يهنئ علاء عابد بعد فوزه بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان العربي
استكمال مسيرة الجهد والعطاء.. رئيس الشيوخ يهنئ العسومي برئاسة البرلمان العربي
مصطفى بكري يهنئ علاء عابد بتوليه نائب رئيس البرلمان العربي
صرح السيد البابلي، الأمين العام المساعد للبرلمان العربي، بأن النائب عادل عبدالرحمن العسومي، تولى رئاسة البرلمان العربي خلفًا للدكتور مشعل بن فهم السلمي بعد صدور الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتعيين الدكتور مشعل بن فهم السلمي الرئيس السابق للبرلمان العربي نائبًا لرئيس مجلس الشورى السعودي.
وحول هذا الامر، هنأ اعضاء مجلس النواب عادل عبد الرحمن العسومى فوزه بمنصب رئيس البرلمان العربى، معبرين عن سعادتهم القلبية للثقة التي أولاها له أعضاء البرلمان العربي لاستكمال مسيرة الجهد والعطاء لتحقيق أهداف البرلمان العربي.
ووجّه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى عادل عبدالرحمن العسومي بمناسبة فوزه برئاسة البرلمان العربي، أعرب فيها عن خالص التهنئة القلبية وأزكاها للثقة الغالية المستحقة التي صادفت أهلها وأولاكم إياها أعضاء البرلمان العربي، لتستكملوا ما بدأتموه من مسيرة عطاء وارفة الظلال يانعة الثمار، وإدارة دفة العمل في البرلمان العربي في مرحلة دقيقة تمر بها أمتنا العربية.
وأكد الدكتور علي عبدالعال في برقيته أنه على ثقة بأن رئاسة العسومي للبرلمان العربى ستدفع بالتعاون العربي إلى آفاق أوسع من التعاون والانجاز وحشد الجهود الإقليمية والدولية لدعم القضايا العربية والمساهمة في إيجاد حلول عادلة لها.
واختتم حديثه قائلا": كما نثق في قدرتكم على تحقيق الأهداف المنوطة ببرلمانكم الموقر ورأب الصدع ومواجهة مخططات الفرقة والاختصام".
كما، بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة لعادل عبدالرحمن العسومي بمناسبة فوزه بمنصب رئيس البرلمان العربي.
وأعرب فيها عن سعادته القلبية للثقة التي أولاها له أعضاء البرلمان العربي لاستكمال مسيرة الجهد والعطاء لتحقيق أهداف البرلمان العربي.
ودعا الله عز وجل له بالسداد والتوفيق في إدارة دفة العمل في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية.
كما بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برقية تهنئة للنائب علاء عابد بمناسبة انتخابه نائبا لرئيس البرلمان العربي، متمنيا له كل توفيق في هذا المنصب الرفيع.
وهنأ حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وكافة أعضاء وقيادات الحزب، النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، لانتخابه النائب الأول لرئيس البرلمان العربى.
وأعرب الحزب عن تمنياته لعلاء عابد بمزيد من التقدم والتميز فى الحياة النيابية المصرية والعربية.
وفاز النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصرى ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بمنصب النائب الأول للبرلمان العربى، وذلك خلال جلسة اختيار عادل العسومي رئيسا للبرلمان العربي.
كما، هنأ الإعلامي مصطفى بكري النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصرى ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بمنصب النائب الأول للبرلمان العربى، وذلك خلال جلسة اختيار عادل العسومي رئيسا للبرلمان العربي.
وأجريت صباح الثلاثاء جلسة إجراء انتخاب هيئة مكتب جديدة للبرلمان العربي، بمقر جامعة الدول العربية وشارك فيها نواب 22 دوله عربية هي: مصر، والسعودية، والبحرين، والإمارات واليمن والكويت والعراق وسوريا وفلسطين والأردن وجيبوتى، والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والصومال ومورتيانيا وجزر القمر ولبنان ، وسلطنة عمان.