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فن

من الجونة.. تامر حبيب لـ جمهوره: الشياكة عاوزه مني إيه

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 06:28 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان تامر حبيب عدة صور له من مهرجان الجونة، وذلك عبر صفحته بـ موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".
 

وعلق تامر حبيب على الصور" الشياكه عاوزة مني ايه بجد مش عارف ". 

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يذكر أن مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.


كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.


يذكر أن احدث أعمال السيناريست تامر حبيب مسلسل" لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، أحمد صفوت وآخرين.

وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة  تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

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