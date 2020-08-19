القصة الكاملة لصور أمينة خليل المثيرة للجدل

تعرضت الفنانة أمينة خليل للانتقادات، بعد انتشار صورة لها مع خطيبها عمر طه والسيناريست تامر حبيب خلال إجازتها في الساحل الشمالي.





وظهرت أمينة خليل في الصورة بالمايوه الأسود وترتدي فوقه كاش مايو، وكانت تتوسط خطيبها والسيناريست تامر حبيب.





وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي صور الخطوبة، منتقدين الفستان الذي ظهرت به أمينة خليل واصفين إياه بـ "المكشوف".

وكانت قد احتفلت أمينة خليل بخطوبتها ، بحضور اقتصر على العائلة فقط والمقربين لها، مواكبة للظروف الجارية في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حسبما أكدت الصفحة الرسمية لبرنامج الفن الشهير "عرب وود".

