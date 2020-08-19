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فن

القصة الكاملة لصور أمينة خليل المثيرة للجدل

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تعرضت الفنانة أمينة خليل للانتقادات، بعد انتشار صورة لها مع خطيبها عمر طه والسيناريست تامر حبيب خلال إجازتها في الساحل الشمالي. 

وظهرت أمينة خليل في الصورة بالمايوه الأسود وترتدي فوقه كاش مايو، وكانت تتوسط خطيبها والسيناريست تامر حبيب.

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي صور الخطوبة، منتقدين الفستان الذي ظهرت به أمينة خليل واصفين إياه بـ "المكشوف".

وكانت قد احتفلت أمينة خليل بخطوبتها ، بحضور اقتصر على العائلة فقط والمقربين لها، مواكبة للظروف الجارية في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حسبما أكدت الصفحة الرسمية لبرنامج الفن الشهير "عرب وود".

كما علقت الفنانة أمينة خليل، على انتقادات البعض لها، بسبب بعض صورها على السوشيال ميديا، قائلة "طول عمري بقول إن السوشيال ميديا لازم الواحد يفصل حياته عنها شوية، ومش مهتمة بهذا الأمر، ومش باخده في الاعتبار".
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