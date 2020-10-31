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تعليم

آخر موعد للتحويل بين أقسام سياحة وفنادق حلوان

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:02 ص
سياحة وفنادق حلوان
سياحة وفنادق حلوان
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قسم التعليم
أعلنت كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان ضرورة سرعة انتهاء طلاب الكلية المقيدين للعام الدراسى الجامعى 2020/2021  المستجدين بشعبتيها الانتظام والذين يرغبون فى التحويل من قسم إلى آخر. 


حددت الكلية أن يوم الأحد الموافق 8/11/2020 آخر موعد لتقديم طلب التحويل بين أقسام الكلية وبعضها البعض. 



وتضم كلية سياحة وفنادق حلوان ثلاثة أقسام هم:
1- قسم الإرشاد السياحي ويهدف إلى:
تخريج طلاب ملمين بالمعارف المختلفة المرتبطة بتاريخ مصر وأثارها وحضارتها عبر العصور، وكذلك بالمعارف السياحية الأساسية التى تتيح له القدرة على العمل فى صناعة السياحة، والتعامل مع السائحين. ويهتم القسم اهتماما كبيرا بالتأهيل اللغوى للطالب، حيث يفرد فى برامجه الأكاديمية مساحة كبيرة لمقررات اللغات الأجنبية، كما يقدم برامج بثلاث لغات أساسية هى الإنجليزية والفرنسية والألمانية، بالإضافة إلى إتاحته الفرصة للطلاب للتأهيل اللغوى فى عدد من اللغات الأخرى، وتؤهل البرامج الأكاديمية التى يتيحها القسم للعمل فى مجال الإرشاد السياحى بصورة أساسية.


2- قسم الدراسات السياحية ويهدف إلى:
تخريج طلاب ملمين بالمعارف والمهارات المطلوبة لسوق العمل السياحى المحلى والإقليمى، وتؤهل البرامج الأكاديمية المختلفة التى يتيحها القسم للعمل فى مختلف أقسام الشركات السياحية، وشركات الطيران، وأعمال المطارات، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الوظائف العامة التى تتناسب مع مهارات خريجى القسم.

3- قسم الإدارة الفندقية ويهدف إلى:
إلى إعداد الكوادر البشرية المؤهلة مهنيا وفنيا وإداريا للعمل فى مجال الفندقة والضيافة والانخراط بنجاح في سوق العمل الفندقى محليًا وعالميًا.


وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها اثناء تواجد الطالب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او اثناء اتقديم طلب  التحويل 

واستعدت الجامعة لاستقبال الطلاب عن طريق كواشف الحرارة وقياس درجة حرارة الطالب قبل الدخول الى الجامعة مع تعقيم وتطهير الجامعة وفرض ارتداء الكمامات إجباريا داخل الجامعة لكافة العاملين و الطلاب وكل من دخل الحرم.

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