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فن

هند صبرى تبهر متابعيها فى أحدث ظهور.. شاهد

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:08 م
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة هند صبرى جمهورها صورة لها وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت هند صبرى على الصورة قائلة: "مهما مكنت ، كن جيدا".


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وتشارك هند صبري فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.

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