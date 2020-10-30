هند صبرى تبهر متابعيها فى أحدث ظهور.. شاهد

شاركت الفنانة هند صبرى جمهورها صورة لها وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلقت هند صبرى على الصورة قائلة: "مهما مكنت ، كن جيدا".
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بالضفائر.. هند صبري تخطف الأنظار في أحدث
وتشارك هند صبري فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.
وعلقت هند صبرى على الصورة قائلة: "مهما مكنت ، كن جيدا".
اقرأ أيضا:
بالضفائر.. هند صبري تخطف الأنظار في أحدث
وتشارك هند صبري فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.