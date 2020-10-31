بتوجيهات رئاسية.. إنشاء 68 مصنعا للشباب بتكلفة 272 مليون بالمنطقة الصناعية بالمنيا.. واستمرار التقديم حتى 2 نوفمبر بنظامي الايجار أو التمليك

محافظ المنيا:

القيادة السياسيه تهتم بإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للشباب

نهدف إلى خلق فرص عمل حقيقية لأبناء محافظة المنيا

المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي العمود الفقري في التنمية





















قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإنشاء مجمعا صناعيا صخما بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة بالمنيا على مساحة ١٩ فدانا ويضم ٦٨ وحدة صناعية بتكلفة قدرها ٢٧٢ مليون جنيه.





حيث يبلغ عدد الوحدات الصغيرة بالمجمع ٥٩ وحدة وكل وحدة تصل مساحتها ٤٣٢ متر مربع وتبلغ مساحة الوحدات الكبيرة ٧٩٠ مترا مربعا وعددها ٩ وحدات، وتلك الوحدات تم طرحها من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت عنوان (مصنعك جاهز) بنظام التأجير أو التمليك.





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وبأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء ١٣ مجمعًا صناعيًا جديدا بعدد من المحافظات منها إنشاء مجمع بالمنيا .

يقول اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن إنشاء المجمعات الصناعية يأتي في إطار إصرار وحرص القيادة السياسيه على الاهتمام بإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للشباب وصغار المستثمرين ودعمها المستمر لهم والحرص على خلق فرص عمل حقيقية لأبناء محافظة المنيا.





وأضاف أن المحافظة عملت على التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا الهيئة العامة للتنمية الصناعية لضرورة تقديم كافة التسهيلات لصغار المستثمرين والشباب، وتذليل الصعوبات التي تواجههم





وحرصا على زيادة الفرص الاستثمارية بالمحافظة وايجاد فرص عمل لائقة لهم تساهم في زيادة مستوى دخولهم ايمانًا بأن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي العمود الفقري في التنمية المستدامة والاقتصاد المصري









وأضاف القاضي أن محافظة المنيا نظمت مؤتمرا كبيرا للترويج والتسويق لمجمع الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية، تحت شعار "مصنعك جاهز"، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد ومروان محمد مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحمد حسان متدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة وممثلي البنك الأهلي وبنك التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة ورجال الأعمال والمسثمرين وعدد من المتقدمين للحصول على وحدات صناعية





وتضمن اللقاء الترويج للمجمع الصناعي من خلال عقد جلسة حوارية مع نموذجين للشباب ممن تقدموا للحصول على كراسات الشروط الخاصة بالمجمع الصناعي وكذلك أحد النماذج الشبابية الناجحة والذي حصل على تمويل من جهاز المشروعات، حيث دعا الشباب الى الدخول الى مجال العمل الحر وعدم انتظار الوظيفة الحكومية.





وسلم المحافظ خلال اللقاء أحد الشباب الراغبين في الحصول على وحدة بالمجمع الصناعي كراسة الشروط الخاصة بها





كما نظمت المحافظة بالتعاون مع جهاز المشروعات جولة تعريفية ميدانية بالمجمع الصناعي لعدد من الشباب الراغبين في التعرف عن قرب بالمجمع والفرص المتاحة به.





وأوضح المهندس مروان محمد مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنيا مواصفات الوحدات والشروط والتسهيلات المقدمة ومنطقة الخدمات داخل المجمع والتي تضم مباني إدارية ومعارض ومسجد ومنافذ بيع وسوبر ماركت ومطعم وكافتيريا كما تضمن العرض كيفية التقدم لحجز وحدة صناعية، حيث تم فتح باب التقدم من ١٣ أكتوبر ويستمر حتى ٢ نوفمبر





وأضاف ان كراسة الشروط متاحه بجهاز تنمية المشروعات بالمحافظة وتيسيرًا على المستثمرين تم إتاحتها أيضا الكترونيا من خلال موقع الخريطة الاستثمارية https://www.investinegypt.gov.eg..





وأشار إلى أن الأنشطة الرئيسية للمجمع المطروحة للمستثمرين لإقامة مشروعاتها بها تضم الصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية





ويتميز المجمع بتوافر وحدات صناعية معدنية مجهزة كاملة المرافق وبمساحات مختلفة و قربه من الكتلة السكنية حيث انها تبعد نحو 1.6 كيلو متر من المنطقة السكنية إضافة إلى توافر العمالة نظرا للقرب من الكتلة السكانية





كما تتوافر بمحافظة المنيا العديد من الموارد الطبيعية مثل الحجر الجيرى والرمال الصفراء والزلط والتربة الزلطية والطفلة والرخام وغيرها كما تم تجهيز الوحدات بحنفية حريق وصندوق اطفاء





وأوضح أن أسعار الوحدات مساحات ٤٣٢ مترا مربعا يصل إجمالي القيمة الإيجارية الشهرية للوحدة شاملة مصاريف الصيانة نحو ١٢ ألفا و٧٠٦ جنيهات.





ومساحات ٧٩٢ متر مربع يصل إجمالي القيمة الإيجارية الشهرية للوحدة شاملة مصاريف الصيانة نحو ٢٣ ألفا و٢٩٣ جنيها.



