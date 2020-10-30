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محمد أبو العينين: قوام فريق سيراميكا كما هو في الممتاز .. فيديو

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:51 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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البهي عمرو
قدم النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، التحية لـ  فريق سيراميكا كليوباترا بعد الصعود للدوري الممتاز.

وأضاف ، خلال تقرير فيديو ببرنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن الجميع فى الفريق قام بمجهود كبير للوصول للدوري الممتاز.

وأعرب النائب محمد أبو العينين، عن سعادته لما تحقق وما قام به الفريق، طوال العالم، موضحا أن قوام الفريق كما هو ولن يتم تغيير المدرب.

وشدد أبو العينين على أنه يسعى إلى خدمة الرياضة المصرية وتقديم لاعبين إلى المنتخبات من مختلف الأعمار، لخدمة الأهداف القومية للرياضة، مضيفا أن الصعود إلى الدوري الممتاز سيمنحه تلك الفرصة بشكل أكبر في الفترة المقبلة، حيث نجح سيراميكا كليوباترا في تقديم عدد من النجوم للمنتخبات الوطنية أثناء مشاركته في دوري الدرجة الثانية، وعلى رأسهم مصطفى ميسي لاعب فريق الشباب تحت قيادة ربيع ياسين.

وأكد ابو العينين تمسكه ببقاء هيثم شعبان على رأس الجهاز الفني للموسم المقبل في الدوري الممتاز، لأنه الاختيار الأمثل للنادي في كل المراحل، لأنه يخدم فكرتنا في الاعتماد على الشباب وخوض التجربة الشبابية في نادي سيراميكا كليوباترا، مشددا على أن هدف النادي في الدوري الممتاز هو تقديم مواهب شابة سواء على صعيد الجهاز الفني أو اللاعبين وحتى الكوادر الادارية، وذلك لقناعاته التامة بقدرات الشباب وتقديره لأحلامهم وطموحهم.


وأشار إلى أن اللاعبين قدموا موسما رائعا، رغم صعوبة المناقسة مع أندية كبيرة وعريقة، وتصدر الفريق جدول الترتيب من الاسبوع الأول إلى الأسبوع الأخير، ونجح الجهاز الفني للفريق بقيادة هيثم شعبان في التغلب على بعض المعوقات، وتعامل مع اللاعبين نفسيا بشكل مثالي على مدار الموسم، واستغل فترة توقف المسابقة بسبب جائحة كورونا الاستغلال الأمثل.  

وتوجه أبو العينين بالشكر إلى اللاعبين والجهاز الفني ومعتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة، بسبب المجهود الكبير الذي قدموه طوال الفترة الماضية، وعلى الاخلاص الذي لمسه في قلوب وعيون الجميع للارتقاء بنادي سيراميكا كليوباترا إلى مصاف الأندية الكبيرة في مصر.

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