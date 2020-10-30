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فن

بشرى تحتفل بخطبتها في ختام الجونة السينمائي.. صور

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:00 م
بشرى
بشرى
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محمد نبيل - محمد نحلة - سعيد فراج
احتفلت الفنانة بشرى، بخطبتها على رجل الأعمال سالم هيكل، مدير عام إحدى شركات السيارات، وذلك على السجادة الحمراء؛ بعد انتهاء فعاليات الحفل الختامي للدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي. 

وتألقت بشرى، في الحفل الختامي مُرتدية فستانا طويلا وبسيطا باللون الاسود اللامع ليكشف عن رشاقتها وأناقتها، ويتميز بتفصيلة جذابة ومكشوفة.

واختتمت منذ قليل، فعاليات الحفل الختامي للدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، مساء اليوم الجمعة 30 أكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، وصناع الأعمال المشاركة في فعاليات هذه الدورة. 

وكان أول الحضور من نجوم الفن والمجتمع على السجادة الحمراء: «الإعلامية لميس الحديدي، الفنان آسر ياسين وزوجته، رانيا منصور، غنوي محمود»، ويستمر باقي النجوم في التوافد. 

وشهد الحفل الختامي، للدورة الرابعة من المهرجان أيضًا حضور كل من: ليلى علوي، يسرا، رانيا يوسف، شيرين رضا، وفاء عامر، درة، بشرى، كندة علوش. 
بشرى تحتفل بخطبتها في ختام الجونة السينمائي.. صور
بشرى تحتفل بخطبتها في ختام الجونة السينمائي.. صور
بشرى تحتفل بخطبتها في ختام الجونة السينمائي.. صور
بشرى تحتفل بخطبتها في ختام الجونة السينمائي.. صور
بشرى تحتفل بخطبتها في ختام الجونة السينمائي.. صور
بشرى تحتفل بخطبتها في ختام الجونة السينمائي.. صور

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