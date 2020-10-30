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أخبار العالم

ترامب يخطط للاحتفال بفوزه بالولاية الثانية في البيت الأبيض

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:04 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قد يقضي ليلة الانتخابات في البيت الأبيض، وذلك بسبب آثار جائحة كورونا "كوفيد-19"، على عكس الحفل الصاخب الذي أقامه في فندق بنيويورك عام 2016.

وأخبر ترامب الصحفيين أنه لم يتخذ قرارا في هذا الشأن، وتابع "لدينا قواعد ولوائح معينة .. كما تعلمون واشنطن أيضا مغلقة"، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

وبحسب الصحيفة، فإن حملة ترامب كانت تخطط لإقامة احتفال في فندق ترامب الدولي، حيث لم يتم إغلاق العاصمة بشكل كامل ولكن يسمح بسعة 50% فقط في الأماكن المغلقة، كما يحظر التجمعات التي تضم أكثر من 50 شخصا.

ونقلت عن ترامب قوله "لدينا فندق.. لا أعرف ما إذا كان سيتم إغلاقه.. أو إذا كان مسموحا لنا باستخدامه أم لا.. لكنني أعلم أن العمدة قرر إغلاق العاصمة واشنطن".

وأضاف ترامب "إذا كان الأمر ذلك..فربما نبقى هنا - البيت الأبيض - أو نختار موقعا آخر".

وأشارت تقارير إعلامية إلى تفكير حملته ترامب في نقل حفل ليلة الانتخابات إلى البيت الأبيض. بعد أن كانت تخطط  لإقامة الحفل في فندقه بواشنطن.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" كانت حملة ترامب تعمل على إقامة حفل عشية الانتخابات في فندق ترامب بواشنطن، لكن يبدو أن مخاوف من تفشي عدوى كورونا وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية يدفعها للتفكير في مكان آخر.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر المقبل، حيث يدلي ملايين الأمريكيين بأصواتهم للاختيار بين الجمهوري دونالد ترامب, ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

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