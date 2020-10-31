بـ تاتو جذاب.. سارة خليفة بإطلالة تخطف أنظار متابعيها

صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سارة خليفة بإطلالة جذابة، ترتدى فستانا مشجر مكشوف الكتفين والظهر، واعتمدت على ترك شعرها الذهبي الفاتح منسدلًا على كتفيها بطريقة الكيرلي، ووضعت مكياج جذابًا متناسقا مع إطلالتها.

وعلقت سارة خليفة قائلة "يوما ما حين تكون الامور بخير ستنظر الي الخلف وتشعر بفخر أنك لم تستسلم 🙏"

وتقدم سارة خليفة حاليا برنامج "تريند" على شاشة قناة "ten"، ويتناول العديد من الملفات الفنية والثقافية وكل ما يتعلق بالموضة والأزياء، كما يلقي الضوء على أبرز الترندات الأسبوعية، ويضم فقرة طبية ثابتة.



يذكر أن سارة خليفة تعمل فى مجال الإعلام من عام "2012" وقدمت برنامج "شباب ستار"، الذي تناول تقديم المواهب والمواضيع الشبابية، وانضمت لفضائية المحور، وقدمت برنامج مهمة صعبة.

