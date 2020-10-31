اعرف زوجتك مين فيهم .. تصنيف الزوجات حسب الأبراج ونصائح ذهبية للتعامل

كشفت دينا بدر ، كاتبة متخصصة في علم الأبراج، عن تصنيف الزوجات حسب كل برج فلكي من الأبراج الأثني عشر طبقًا لصفاتها وطبائعها الشخصية بدءً من الحمل حتى الحوت.





العقرب أو الجوزاء أو القوس تستشعر معهم بوجودك مع طفل كبير وقالت «دينا» عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» إن الزوجات من برج تستشعر معهم بوجودك مع طفل كبير

يهز ويضحك ويلعب وفجأة يتحول ومزاجه يقلب و يبقي لا طايق نفسه ولا طايقك من غير أي سبب، مشيرةً إلى أنه يجب في هذه الحالة أن تأخذها على قد عقله وتهديها وتطيب خاطرها حتى لو مش أنت السبب في زعلها.



وتابعت الكاتبة في علم الأبراج أنه في نفس الوقت إذا كانت صاحبة هذا البرج تتحدث مثل الكبار العاقلين لابد أن تعطيها برستيچها وتفهمها وتحترم كلامها خصوصًا لو قدام الناس، بعض النظر والاعتبار على أن أصحاب هذه الأبراج آخر شخص في الدنيا ممكن تزعقله أو تعلي صوتك عليه، ولو مش تعمل دا يبقى ابعد عنه أحسن.









الأسد أو العذراء أو الدلو تشعر مع أي شخصية منهن أنها تشبه والدتك من فيض الحنية والاهتمام بكل تفاصيلك، فضلًا على أنها أكثر شخص في الدنيا وأوضحت دينا بدر أن الزوجات من برج تشعر مع أي شخصية منهن أنها تشبه والدتك من فيض الحنية والاهتمام بكل تفاصيلك، فضلًا على أنها أكثر شخص في الدنيا هيستحملك ويسامحك وياخد باله منك، وهتلاقيها دائمًا عارفة مصلحتك أكتر منك أنت شخصيا وبتنصحك طول الوقت النصيحة اللي لو معملتش بيها هتندم جدًا؛ لأنك هتتاكد إنها كانت صح، و علشان تعرف تعيش معاها لازم تكون بتسمع الكلام وبتعرف تقول نعم وحاضر، وإلا تزعل وتنكد عليك.





الثور أو الجدي أو السرطان تستشعر أنها فيلسوفة و دائمًا عندها وجهة نظر مختلفة في كل حاجة، وغالبًا مش هتهتم حتى إنها تشرحلك أو تفهمك؛ لأنها لا تحب الكلام الكثير ولا التبرير وشرح تصرفاتها، كأنك بتتعامل مع كمبيوتر عارف نظام الجهاز عارف مش عارف يبقى قوم يا معلم وخلي غيرك يقعد، فهي شخصية عملية جدًا، و في علاقاتها واحدة صريحة واحيانا كثير دبش- ما لاهاش في اللف والدوران- لو معرفتش تفهمها لوحدك هتحس أنها شخصية غريبة ومحتاجة كتالوج عشان تتفهم مع أن الحياة معاها أسهل من كده بكثير . وأضافت أن الزوجات من برج تستشعر أنها



