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توك شو

الأهم في تاريخها.. أحمد مجدي يكشف كواليس الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.. فيديو

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:16 ص
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
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قسم التوك شو
قال الإعلامي أحمد مجدي: إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 أهم انتخابات في التاريخ الأمريكي، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية على موعد لحدث كبير الجميع ينتظره.

وأضاف «مجدي» خلال تغطية الانتخابات الامريكية 2020 على قناة «صدى البلد» أن نيويورك هي عاصمة الاقتصاد الأمريكي وهي المؤثرة على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن ترامب وبايدن انتهوا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2020.

وأوضح «مجدي» أن صدى البلد في كل مكان في العالم لتغطية كافة الأحداث الهامة رغم كل الصعاب والتحديات في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الانتخابات الامريكية الحالية بها مفاجآت خاصة ان دونالد ترامب قام بتغيير كافة السياسات داخل المجتمع الأمريكي والسياسة داخل البيت الأبيض.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" كانت حملة ترامب تعمل على إقامة حفل عشية الانتخابات في فندق ترامب بواشنطن، لكن يبدو أن مخاوف من تفشي عدوى كورونا وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية يدفعها للتفكير في مكان آخر.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر المقبل، حيث يدلي ملايين الأمريكيين بأصواتهم للاختيار بين الجمهوري دونالد ترامب, ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

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