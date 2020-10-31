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فن

خاتم ألماس.. شاهد شبكة بشرى بعد خطبتها أمس

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:29 ص
بشرى
بشرى
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سعيد فراج
انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو قصير من كواليس حفل خطبة الفنانة بشرى، الذي أقيم ليلة أمس الجمعة بعد حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي. 

وظهر في مقطع الفيديو، الفنان خالد الصاوي، وهو يصطحب بشرى، من يدها كولي أمرها ليفاجأها رجل الأعمال سالم هيكل بتقديم «خاتم الخطوبة» لها وسط صيحات الحضور، وكان الخاتم مصنوعًا من الألماس. 

واحتفلت الفنانة بشرى، بخطبتها على رجل الأعمال سالم هيكل، مدير عام إحدى شركات السيارات، وذلك على السجادة الحمراء؛ بعد انتهاء فعاليات الحفل الختامي للدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي. 

وتألقت بشرى، في الحفل الختامي مُرتدية فستانا طويلا وبسيطا باللون الاسود اللامع ليكشف عن رشاقتها وأناقتها، ويتميز بتفصيلة جذابة ومكشوفة.

واختتمت أمس الجمعة، فعاليات الحفل الختامي للدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، وصناع الأعمال المشاركة في فعاليات هذه الدورة. 

وشهد الحفل الختامي، للدورة الرابعة من المهرجان أيضًا حضور كل من: ليلى علوي، يسرا، رانيا يوسف، شيرين رضا، وفاء عامر، درة، بشرى، كندة علوش. 

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