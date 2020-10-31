جامعة الجلالة تستقبل بعثة متابعة انتخابات مجلس النواب 2020

استضافت جامعة الجلالة وفدا من البعثة الدولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، بحضور ممثلين عن 7 منظمات من أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط ممثلة في لبنان اليونان، فرنسا، غانا، أوغندا، كينيا، أرمينيا ورومانيا.





وحرص الدكتور أشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، على استقبال الوفد واستعراض مقدمة تفصيلية عن الجامعة؛ والتي استقبلت أولى دفعاتها هذا العام بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية, بقدرة استيعابية 25000 طالب وطالبة، مشيرًا الى أن الجامعة، كيان متكامل يضم مستشفى تعليمي وسكنا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتوفر أيضا وسائل مواصلات للطلاب والسادة العاملين بالجامعة.





كما قام الدكتور محمد الشناوى؛ القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، باستعراض خطة عمل الجامعة خلال الفترة القادمة من خلال عقد الاتفاقيات مع العديد من الجامعات والمراكز البحثية لتبادل المنح الدراسية قصيرة الأجل لرفع المستوي التدريبي والبحثي وتبادل الاساتذة والطلاب فيما بينهم؛ بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى توفير فرص تدريب للخريجين في المجالات الدراسية المشتركة.





وقد استهل الوفد زيارته بتفقد الحرم الجامعي والذي يضم مقرات لـ 15 كلية تقدم أكثر من 65 برنامجا متميزا، وتم افتتاح 14 مجالا منهم هذا العام منقسمين الى 29 برنامج في شتى المجالات منها مجال الطب، الإنتاج الإعلامي، العلاج الطبيعي، العلوم الإدارية، العلوم الأساسية، الصيدلة، العلوم الهندسية، العمارة، الفن والتصميم، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، طب الاسنان، علوم التمريض وأخيرا علوم وهندسة الحاسبات.





كما تطرقت الزيارة إلي سبل التعاون ما بين الجامعة وبين ممثلي منظمات الدول المشاركة من أجل تيسير عقد المزيد من الاتفاقيات مع هذه الدول في مجال تبادل زيارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس؛ خصوصا وأن مصر تشهد هذه الفترة نهضة حقيقة في العملية التعليمية من حيث بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والطلاب؛ لذا لا بد من نقل هذه الصورة الحضارية لكل دول العالم.





كانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان؛ المؤسسة المصرية المنسقة لأعمال البعثة الدولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، وقد قامت بالتنسيق مع جامعة الجلالة في وقت سابق استعدادا لهذه الزيارة؛ في اطار حرص السيد الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تبادل زيارات وفود الدول من شتى بقاع العالم لنقل صورة مصر الحضارية للغرب، وما يتم على أرضها من إنجازات في شتي المجالات؛ وبالأخص التعليم الجامعي باعتباره عماد تقدم الأمم ورفعة شأن جيل جديد من قادة المستقبل.