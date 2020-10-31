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أخبار البلد

مصر والعراق يوقعان 15 اتفاقية تعاون بين البلدين

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:03 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره العراقي الدكتور مصطفى الكاظمي، اجتماع اللجنة العليا المشتركة، المصرية العراقية.

وعلى هامش الجلسة وقع الجانبان، 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بين البلدين في مجالات الصناعة والبترول والأغذية و الصحة  والاستثمار.

وكان قد استقبل مصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى،  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء العراقى اليوم، وتم إجراء مراسم الاستقبال الرسمى، بحديقة مجلس الوزراء، وعزف السلامين الجمهوريين، بحضور الوزراء من الجانبين. 

وتبدأ بعد قليل أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، برئاسة رئيسى وزراء البلدين. 

ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتعاون الدوليّ، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد آخر من المسئولين الحكوميين. 

كما يشارك فى أعمال اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال الذى سيقام على هامشها، عدد من رجال الأعمال من كلا الجانبين المصرى والعراقى، كما يتم فى ختام أعمال اللجنة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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