AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الإفتاء: الإطعام أولا قبل الصيام في كفارة اليمين

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:01 م
صدى البلد
Advertisements
إيمان طلعت
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كفارة اليمين تبدأ بإطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فيصوم ثلاثة أيام.

وأضاف أمين الفتوى ردا على سؤال "ما هى كيفية صوم كفارة اليمين؟ أنه يجوز صيام الثلاثة أيام كفارة اليمين متقطعين إن لم يستطع صيامهم متصلين، فيجوز صيام مثلا يوم كل أسبوع وهكذا.

وأشار إلى أنه يقدم فى الكفارة الإطعام على الصلاة فهو أولى، ولكن الكثير من الناس يقدم على الصيام مباشرة وهو قد يكون قادرا على الإطعام.


كفارة من خلف وعده مع الله.. عاهده على ترك شيء ثم فعله
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الإنسان إذا ما عاهد ربه على ترك فعل شيء وكان هذا الشيء ليس من الأمور المحرمة أو الواجبة لكنه عاهد ربه على أن يترك واجبا فلا يجوز له أن يتركه، وإذا عاهد ربه على أن يفعل محرما فلا يجوز فهذا من العبث واللغو ومن الألفاظ التى ترتب إثما على قائلها.

وأضاف علام، فى الإجابة على سؤال « ما حكم لو عاهدت الله على عدم فعل شيء ولكن فعلته فهل بذلك أكون خالفت العهد؟»، أن الإنسان إذا عاهد ربه على أن يطيع ربه فى شيء ليس واجبا عليه فإنه فى هذه الحالة يجب أن يوفى بهذا العهد لقوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}، فإذا خالف الإنسان هذا العهد وفعل ما يخالف العهد فهل هو حنث بذلك فهناك خلاف بين العلماء فى هذه المسألة هل يأخذ حكم اليمين فتجب عليه الكفارة أو لا يأخذ حكم اليمين بل يكون إثما فقط.

وتابع " أن كفارة من عاهد الله على عدم فعل شيء ثم فعله فيجب عليه أن يستغفر ربه وأن يتوب إليه وألا يعود الى مثل ذلك مرة ثانية ثم من بعد ذلك يمكن أن يخرج كفارة عن المخالفة حتى يخرج من خلاف الفقهاء على سبيل الاحتياط".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماذا يفعل من حلف على أيمان كثيرة وحنث فيها؟ الأزهر يجيب

لماذا النذر عبادة مكروهة شرعا ويجب الوفاء بها؟

هل يشترط فى صيام النذر أن يكون متتاليًا أم متفرقًا ؟

ترشيحاتنا

قبل مواجهة الرجاء.. باتشيكو يضع خطة بديلة لتجهيز الزمالك

الرئيس السيسي يشهد افتتاح جامعة الملك سلمان وعددا من المشروعات بشرم الشيخ

خاص.. عصام الحضري يقترب من تدريب حراس مرمى الوداد المغربي

أسوان يطلب ضم حارس الإسماعيلي في صفقة تبادلية

النائب العام يأمر بالتحقيق في تعدي طفل على فرد شرطة مرور

شقة دعارة إلكترونية.. صور عارية ومقاطع جنسية وستارة الزواج العرفي.. والأمن بالمرصاد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ السيدات فوق الأربعين.. احذري هذه العلامات تشير لمرض خطير

دراسة.. لقاح الأنفلونزا فعال للحماية من كورونا.. تفاصيل

الهالوين وفيروس كورونا.. 5 طرق سليمة للاحتفال والحفاظ على الصحة