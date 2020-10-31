الإفتاء: الإطعام أولا قبل الصيام في كفارة اليمين

وأضاف علام، فى الإجابة على سؤال « ما حكم لو عاهدت الله على عدم فعل شيء ولكن فعلته فهل بذلك أكون خالفت العهد؟»، أن الإنسان إذا عاهد ربه على أن يطيع ربه فى شيء ليس واجبا عليه فإنه فى هذه الحالة يجب أن يوفى بهذا العهد لقوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}، فإذا خالف الإنسان هذا العهد وفعل ما يخالف العهد فهل هو حنث بذلك فهناك خلاف بين العلماء فى هذه المسألة هل يأخذ حكم اليمين فتجب عليه الكفارة أو لا يأخذ حكم اليمين بل يكون إثما فقط.



