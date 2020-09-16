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ديني

ما هي كفارة اليمين وهل تخرج على الفور أم التراخي.. اعرف الإجابة الشرعية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:02 ص
كفارة اليمين
كفارة اليمين
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محمد شحتة
ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه "هل كفارة اليمين على الفور أم على التراخي؟

أجابت لجنة الفتوى، أن من حلف على أمر، ثم حنث فيه- الحنث في اليمين معناه: التراجع عن اليمين وعدم الوفاء به- فعليه كفار ة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، أو كسوتهم بما يسمى كسوة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، فهي مخيرة ابتداء، مرتبة انتهاء كما يقول الفقهاء، بمعنى أنه مخير ابتداء بين الإطعام والكسوة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، فإن صام مع مقدرته على الإطعام والكسوة لا تجزئ.

وأضافت، أن الأصل فيها قوله - تعالى -: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ) [المائدة: 89].

وذكرت أن هذه الكفارة الراجح فيها أنها تجب بالحنث على الفور، لأنه الأصل في الأمر.

ماذا يفعل صاحب اليمين الغموس
قال الشيخ علي فخر مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء ان اليمين ثلاثة أنواع ، يمين لغو ويمين منعقد ويمين غموس أما اليمين المنعقد فكفارته إطعام 10 مساكين فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام اما اليمين الغموس فهو الذي يغمس صاحبه في النار من شدة الإثم.

وأضاف فخر خلال إجابته على أسئلة المشاهدين في برنامج " فتاوى الناس" ان اليمين الغموس ليس له كفارة وعلى صاحبه الندم والاستغفار والتوبة والتعهد بعدم تكراره مرة أخرى وأمره موكول الى الله غفر له او لم يغفر له وليكن على يقين ان الله يغفر الذنوب جميعا ولذلك على من حلف يمين غموس وأراد ان يتوب فليتبع ذلك بالصدقة او عمل الخير كإطعام الفقراء والمساكين لقوله تعالى : "إن الحسنات يذهبن السيئات".
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