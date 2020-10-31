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اقتصاد

رئيس شركة غزل المحلة: التعاقد على أحدث الماكينات عالميا لتجديد مصانعنا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:10 م
تتفقد اكبر مصنع للغزل
تتفقد اكبر مصنع للغزل بالعالم
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علياء فوزى
قال المهندس أحمد رجب رئيس شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، إن خطة اعادة تأهيل الشركة تستحوذ على 40% من القيمة الاستثمارية التي رصدتها وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير قطاع الغزل والنسيج، والبالغ قيمتها نحو 21 مليار جنيه.

وأضاف في تصريحات صحفية أن خطة تطوير الشركة تقوم على محورين متوازيين هما إنشاء مصانع جديدة بالكامل مثل مصنع غزل واحد، واحلال وتجديد الماكينات في المصانع المتواجدة بالفعل، وهو ما يرفع الانتاج لنحو 145 ألف متر "ملاية" يوميا.

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وأضاف رجب أنه تم اخلاء مصنع 4 بالكامل من الماكينات تمهيدا لتأهيل بنيته التحتية ورفع كفاءة المنشأة، وجاري الان اخلاء مصنع 6 من اجل رفع كفاءته ايضا، حيث سيتم التعاقد على امدادهم بأحدث واغلى الماكينات في العالم حاليا ومن المتوقع وصولها خلال 8 أشهر إلى عام.

وعن خطة التمويل، أوضح رجب، انها تقوم على شقين الاول بيع بعض الأصول غير المستغلة وكذلك الحصول على القرض الذي وافق عليه مجلس النواب وجاري الانتهاء من اجراءاته، حيث يتم التمويل الداخلي بنسبة 60% والداخلي بنسبة 40% تقريبا.

وحول تأثير تداعيات فيروس كورونا على الشركة، نوه رجب أنها تسببت في مضاعفة الخسائر خلال العام المالي المنتهي 2019 /2020 ، لتبلغ 905 ملايين جنيه، مضيفا أن أكثر الاسواق المتضررة بالنسبة لصادرات الشركة السوق الأوروبي.

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