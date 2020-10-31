AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قبل مواجهة الزمالك.. الرجاء يعلن شفاء لاعبين من فيروس كورونا و تبقي 3 حالات

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:48 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أعلن نادي الرجاء المغربي نتائج المسحة الطبية رقم 23 للكشف عن عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأظهرت النتائج تسجيل حالتي شفاء جديدتين في صفوف الفريق، ليتبقى ثلاث حالات مصابة بكورونا بين اللاعبين.

يذكر أن تم الأعلان عن المواعيد الجديدة لمباريات دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء في قبل النهائي والأهلي في النهائي بعد تأجيلها أكثر من مرة.

ومن المقرر، أن يستضيف الزمالك نظيره الرجاء، يوم الأحد المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، علمًا بأن الفارس الأبيض، فاز ذهابًا خارج ملعبه بهدف دون رد.

ويلتقي الفائز من لقاء الزمالك والرجاء، مع الأهلي المتأهل للنهائي على حساب الوداد المغربي، وستقام المباراة يوم 27 نوفمبرالمقبل بمصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. قرعة نهائي دوري أبطال إفريقيا.. والاختيار بين مصر والمغرب

بث مباشر.. قرعة نهائي دوري أبطال إفريقيا.. والاختيار بين مصر والمغرب

موعد مباراتي الإياب لـ الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

لقاءات الحسم.. الحكام المرشحون لمباراتي الأهلي والزمالك بدوري أبطال إفريقيا

جاساما يقترب من قيادة مباراة الزمالك والرجاء.. ورضوان جيد مرشح للنهائي

أحمد موسي: الكاف يؤجل نهائي دوري أبطال أفريقيا في مصر لهذا الموعد

ترشيحاتنا

حرب بين روسيا وتركيا تلوح في الأفق.. وبوتين يرسم الخطوط الحمراء لـ أردوغان

صحيفة سعودية: أنيس البدري يقترب من الانتقال إلى الإسماعيلي

انتقد من يحرفون الإسلام.. ماكرون: أتفهم صدمة المسلمين من الصور المسيئة لكن لن نبرر العنف

خالد بيومي: جهد مشكور من مجلس الإسماعيلي في الصفقات الجديدة

الطفل السودانى قتيل أكتوبر قبل وفاته: عمو مجدي صاحب بابا قتلني

مواصفات وأسعار شيفروليه كابتيفا 2021 في السوق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. مشروب يومي يسد الشهية لمدة 3 ساعات.. ديانا هشام على البحر رفقة خطيبها

لعشاء خفيف.. طريقة عمل الكسكسي حلو وحادق

المشروب الأخضر.. سر رشاقة كيد ميدلتون