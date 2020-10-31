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أخبار العالم

ماكرون: تركيا تنتهج سياسة عدوانية تجاه الحلفاء في الناتو

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:47 م
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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أحمد محرم
اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا باتباع نهج عدواني تجاه شركائها في حلف شمال الاطلسي الناتو.

وقال ماكرون إن هناك من حرف تصريحاته التي أدلى بها عن الإسلام والرسوم المسيئة للنبي محمد.

وذكر الحساب الرسمي للرئيس الفرنسي على صفحة فيسبوك في منشور باللغة العربية "نسبوا إلي أقوالا عن الإسلام ووجهوا اتهاما باطلا إلى فرنسا".

وأدلى ماكرون بتصريحات تلفزيونية أكد خلالها أن الرسوم الكاريكاتورية ليست مشروعا تتبناه حكومته، وإنما نابعة من صحف حرة ومستقلة.

وتابع ماكرون "أفهم أنه قد نشعر بالصدمة من رسوم كاريكاتورية لكنني لن أوافق مطلقًا على تبرير العنف"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وشدد ماكرون على رغبته في محاربة الإرهاب داخل فرنسا، نافيا رغبته في وصم المسلمين.

وشددت الحكومة الفرنسية يوم الخميس الإجراءات الأمنية عقب هجوم بسكين نفذه شاب تونسي قتل خلاله 3 ضحايا.

ويأتي الحادث عقب قطع رأس مدرس التاريخ الفرنسي صاموئيل باتي، الشهر الجاري، على يد شاب شيشاني الأصل، بعدما عرض على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي محمد.

وتصاعدت منذ الأسبوع الماضي، حملة ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصلت إلى حد المطالبة بمقاطعة المنتجات الفرنسية، عقب تأكيد باريس استمرارها في نشر الرسوم الساخرة.

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