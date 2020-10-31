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أخبار البلد

رئيس النواب العراقي لـ مدبولي: ليس لنا إلا أن نكون في مركب واحد متعاونين لتجاوز الصعاب

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسي، وحضر اللقاء من الجانب المصرى الوزراء المرافقون لرئيس الوزراء، ومن الجانب العراقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية. 

واستهل رئيس مجلس النواب العراقى اللقاء بتأكيده حرص العراق على تعزيز التعاون مع مصر قائلا: ليس لنا إلا أن نكون سويًا فى مركب واحد ، وان نكون متعاونين لتجاوز الصعاب. 

وأضاف أنه فى كل مرة يزور فيها مصر؛ يرى مشروعات تنفذ، وثورة عمرانية وتنموية يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ مما يدل على أن بمصر قيادة وحكومة ذات رؤية، وتعمل وفق منهجية وتخطيط. 

واكد الحلبوسي، دعم السلطة التشريعية فى العراق، لكل ما تم التوصل إليه من اتفاقات تعاون خلال أعمال اللجنة المشتركة، وسيقومون فى المجلس بتسريع وتيرة التصديق على الاتفاقيات التى تتطلب تصديق البرلمان. 

من جهته، استهل رئيس الوزراء اللقاء بنقل تحيات الرئيس السيسى لرئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس، مشددا على تكليفات الرئيس الواضحة للحكومة بالسعى للنهوض بعلاقات التعاون مع العراق فى شتى المجالات.

كما نقل مدبولى تحيات الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لنظيره العراقى الذى عقَّب مشيدا بالدور الذى يقوم به "عبد العال" فى دعم قضايا العراق فى المحافل البرلمانية الدولية. 

وعرض مدبولى خلال اللقاء، الاتفاقيات وجوانب التعاون التى تم اقرارها، مؤكدا انه من جانبه سيقوم بالمتابعة من كثب لمراحل تنفيذها، حتى تعود بالنفع على الشعبين المصرى والعراقى.

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