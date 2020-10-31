في ليلة تسلم درع الدوري.. طلائع الجيش يصنع ممرا شرفيا للاعبي الأهلي قبل انطلاق المباراة

صنع لاعبو فريق طلائع الجيش، ممرا شرفيا لنجوم النادي الأهلي، في لقاء تسلم درع الدوري الممتاز، في نسخته الـ 61.
ويواجه طلائع الجيش، منافسه، الأهلي، في المباراة الختامية للدوري الممتاز، بالجولة ٣٤، على ملعب استاد السلام الدولي.
ويتسلّم النادي الاهلي درع بطولة الدوري، في مباراة الليلة؛ بناءً على قرار اتحاد الكرة، الذي أعلن أن المارد الأحمر سيتسلّم الدرع في الجولة الأخيرة للمسابقة.
ويدخل الاهلي مباراة الليلة، مُتربعًا على قمة الدوري برصيد 86 نقطة، جمعها من "27 فوزا، و5 تعادلات، وهزيمة وحيدة".
وسجل لاعبو الاهلي 71 هدفًا، وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط× ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجومًا والأقوى دفاعًا.
وضم تشكيل فريق طلائع الجيش كل من :
محمد بسام ، خالد سطوحة ، أحمد سامي ، محمد ناصف ، أحمد زولا ، عمرو السيسي ، مهند لاشين، محمود أشرف "روقا" ، محمد شحاتة ،أحمد سمير وعمرو جمال
بينما جاء تشكيل الأهلي مكونا من:
علي لطفي في حراسة المرمي ومعه عربي بدر وأحمد فتحي وايمن اشرف ومحمود وحيد وأليو ديانج ومحمد فخري ووليد سليمان ومحمود كهربا وجيرالدو واليو بادجي.