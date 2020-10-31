في ليلة تسلم درع الدوري.. طلائع الجيش يصنع ممرا شرفيا للاعبي الأهلي قبل انطلاق المباراة

صنع لاعبو فريق طلائع الجيش، ممرا شرفيا لنجوم النادي الأهلي ، في لقاء تسلم درع الدوري الممتاز ، في نسخته الـ 61.





ويواجه طلائع الجيش ، منافسه ، الأهلي ، في المباراة الختامية للدوري الممتاز ، بالجولة ٣٤، على ملعب استاد السلام الدولي.





ويتسلّم النادي الاهلي درع بطولة الدوري ، في مباراة الليلة؛ بناءً على قرار اتحاد الكرة ، الذي أعلن أن المارد الأحمر سيتسلّم الدرع في الجولة الأخيرة للمسابقة.





ويدخل الاهلي مباراة الليلة ، مُتربعًا على قمة الدوري برصيد 86 نقطة ، جمعها من "27 فوزا ، و5 تعادلات ، وهزيمة وحيدة".





وسجل لاعبو الاهلي 71 هدفًا ، وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط× ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجومًا والأقوى دفاعًا.





وضم تشكيل فريق طلائع الجيش كل من :





محمد بسام ، خالد سطوحة ، أحمد سامي ، محمد ناصف ، أحمد زولا ، عمرو السيسي ، مهند لاشين، محمود أشرف "روقا" ، محمد شحاتة ،أحمد سمير وعمرو جمال





بينما جاء تشكيل الأهلي مكونا من:



