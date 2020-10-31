AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

في الثانية 45..وليد سليمان يسجل الهدف الأول للأهلي أمام طلائع الجيش

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:08 م
وليد سليمان
وليد سليمان
Advertisements
عمرو ابوبكر
تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاهلي من تسجيل الهدف الاول في مرمى منافسه طلائع الجيش. 

ويواجه طلائع الجيش منافسه الأهلي في المباراة الختامية للدوري الممتاز في الجولة ٣٤، على ملعب استاد السلام الدولي. 

انفرد وليد سليمان بمحمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، بعد تمريرة كهربا وسجل الهدف الأول للأهلي في الثانية ٤٥ من عمر المباراة. 

ويتسلّم النادي الاهلي درع بطولة الدوري في مباراة الليلة بناءً على قرار إتحاد الكرة الذي أعلن  أن المارد الأحمر سيتسلّم الدرع في الجولة الأخيرة للمسابقة ،ويدخل الاهلي مباراة الليلة مُتربعًا على قمة الدوري برصيد 86 نقطة جمعهم من 27 فوز و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الاهلي 71 هدفًا وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجومًا والأقوى دفاعًا.


وضم تشكيل فريق طلائع الجيش كلًا من :

 محمد بسام ، خالد سطوحة ، أحمد سامي ، محمد ناصف ، أحمد زولا ، عمرو السيسي ، مهند لاشين، محمود أشرف "روقا" ، محمد شحاتة ،أحمد سمير وعمرو جمال

وتضمن التشكيل :
علي لطفي في حراسة المرمي ومعه عربي بدر وأحمد فتحي وايمن اشرف ومحمود وحيد وأليو ديانج ومحمد فخري ووليد سليمان ومحمود كهربا وجيرالدو واليو بادجي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

15.قيقة..الاهلي يضغط ويتقدم بهدف مباغت في مرمى نادي مصر

هجمات متبادلة دون أهداف| التعادل السلبي يسيطر على مواجهة الأهلي وطنطا بعد 30 دقيقة

الـ «VAR» يلغي هدف الأهلي أمام طنطا والتعادل السلبي يحسم الشوط الأول

70 دقيقة.. الأهلي يبحث عن الهدف الأول أمام طنطا والتعادل السلبى سيد الموقف

الأهلي يتقدم بهدف عمرو السولية على نادي طنطا في الدقيقة 80..فيديو

بهدف السولية.. الأهلي يحقق فوزا صعبا على نادي طنطا ..فيديو

ترشيحاتنا

استعدادا لمواجهة الرجاء.. الزمالك يدخل معسكرا مغلقا الإثنين المقبل

الطفل السودانى قتيل أكتوبر قبل وفاته: عمو مجدي صاحب بابا قتلني

شتم هاني شاكر.. أول تعليق من حمو بيكا على الحكم بـ حبسه عامين

رئيس النواب العراقي لـ مدبولي: ليس لنا إلا أن نكون في مركب واحد متعاونين لتجاوز الصعاب

انفجار غامض في اسطنبول.. شاهد

أخبار الفن.. تفاصيل زواج درة.. أحمد فهمي يقصف جبهة رمضان صبحي.. رانيا منصور تتعرض لموقف محرج في مهرجان الجونة السينمائي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم كورونا.. انطلاق بطولة الجمهورية لسباحة المكفوفين| شاهد

3 أيام تفصل أمريكا عن لحظة الصفر.. رعب من حرب كبرى ليلة الانتخابات.. ومسئولو الأمن: نستعد لموجات عنف عفوية ومخططة.. صور

للستات بس .. 8 تمارين لعلاج المشاكل الصحية والجنسية