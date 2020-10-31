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محافظ جنوب سيناء: تكلفة جامعة الملك سلمان وصلت 350 مليون دولار ..فيديو

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:16 م
جنوب سيناء
جنوب سيناء
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إبراهيم القادري
قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، إن محافظة جنوب سيناء تعيش الان أزهى عصورها، مؤكدا علي أن المحافظة تلقت دعم لم تتلقاه من قبل، لافتا إلى أن هناك 10 آلاف وحدة سكنية تم تنفيذها في المحافظة بتكلفة 2 مليار جنيه .

وأضاف فودة خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن جامعة الملك سلمان الأهلية تكلفتها وصلت إلى 350 مليون دولار وهذا قرض من المملكة العربية السعودية، لافتا إلى ان هناك مستشفيات يتم تنفيذها في المحافظة جديدة .

وأوضح فودة ، أن متحف شرم الشيخ بتكلفة وصلت إلى 112 مليون جنيه وجميع المشاريع في شرم الشيخ تكلفت مبالغ ضخمة وهذا من أجل المواطنين.

وتابع : أن المواطن السيناوي سعيد جدا بالتطور الذي يحدث في المحافظة، مؤكدا علي ان الدولة تعمل بمنتهى القوة والجهد والدعم القادم لأهلنا  في سيناء مستمر.

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