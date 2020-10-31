محافظ جنوب سيناء: تكلفة جامعة الملك سلمان وصلت 350 مليون دولار ..فيديو

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، إن محافظة جنوب سيناء تعيش الان أزهى عصورها، مؤكدا علي أن المحافظة تلقت دعم لم تتلقاه من قبل، لافتا إلى أن هناك 10 آلاف وحدة سكنية تم تنفيذها في المحافظة بتكلفة 2 مليار جنيه .





وأضاف فودة خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن جامعة الملك سلمان الأهلية تكلفتها وصلت إلى 350 مليون دولار وهذا قرض من المملكة العربية السعودية، لافتا إلى ان هناك مستشفيات يتم تنفيذها في المحافظة جديدة .





فودة ، أن متحف شرم الشيخ بتكلفة وصلت إلى 112 مليون جنيه وجميع المشاريع في شرم الشيخ تكلفت مبالغ ضخمة وهذا من أجل المواطنين . وأوضحبتكلفةإلىأجلالمواطنين



