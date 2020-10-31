ليفربول ضد ويست هام .. محمد صلاح يسجل التعادل في شباك فابيانسكي

جاء الهدف من كرة عرضية من جهة اليسار أبعدها جو جوميز بشكل خاطيء فوصلت إلى فورنالس المتمركز على حدود منطقة الجزاء فسدد كرة ارتطمت بالقائم الأيمن وسكنت الشباك.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في بريميرليج خلف إيفرتون بفارق الأهداف، حيث يتساوى الفريقان في الرصيد بـ13 نقطة، فيما يأتي وست هام بالمركز الـ13 بثماني نقاط.





تشكيل ليفربول: أليسون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولد، ناثانيل فيليبس، جو جوميز، أندرو روبيرتسون، جوردان هندرسون، جورجينيو فينالدوم، كورتيس جونز، ساديو ماني، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو.